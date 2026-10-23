Rider Comics a Lucca Comics & Games 2026

Comunicato stampa

Rider Comics, giovane casa editrice lucchese, sarà presente con il proprio stand dal 28 ottobre al 1 novembre nello spazio OFFSide di Comics & Science, in via delle Chiavi D’Oro 6, durante la 60ª edizione di Lucca Comics & Games.

Tante le novità a fumetti presentate durante i giorni del festival, a partire da L’ultimo forte, di Matteo Pellegrini e Jonathan Zuanon, un racconto distopico fantascientifico, vincitore del concorso NarrAzioni 2025, in uscita in fumetteria, in libreria e sugli store online negli stessi giorni.

Gli autori saranno protagonisti di due incontri con il pubblico: il primo dal titolo La fantascienza tra presente e futuro dalla narrativa ai fumetti domenica 1 novembre alle 12.30 in Sala PRO a Palazzo Guinigi in cui racconteranno la genesi, la scrittura, il disegno del fumetto, con la moderazione di Pier Luigi Gaspa, in collaborazione con ANAFI; il secondo, Costruire il futuro, lo stesso giorno alle 14.00 all’OFFSide dedicato maggiormente allo storytelling e moderato da Stefano Ascari.

In anteprima assoluta con uno spillatino di 4 tavole, sarà presentato in Gli agitati. Vita, quaderni e morte di Guglielmo Lippi Francesconi, psichiatra, di Luca Comincioli e Alessandro Primerano con un panel dal titolo Scelte che cambiano dedicato ai temi del fumetto, venerdì 30 ottobre alle 16.30 all’OFFSide. Oltre a Comincioli e Primerano, parteciperanno all’incontro Enrico Marchi, psichiatra e presidente del Centro Studi Lippi Francesconi, e Micaela Lippi Francesconi, e sarà moderato da David Padovani de Lo Spazio Bianco.

Anche il nuovo capitolo di Nico e Cice. L’eredità del nonno sarà presentato in anteprima a Lucca con uno spillato di 4 tavole gratuito per tutti i bambini e le bambine.

L’anteprima sarà accompagnata da laboratori giornalieri alla casermetta San Frediano, in collaborazione con Artespressa APS (di fianco al Real Collegio – Lucca Junior), e due mostre dedicate a Nico e Cice. Castruccio Castracani e Nico e Cice. Diari di viaggio: Lucca esposte rispettivamente alle casermette di San Martino, in collaborazione con Lucca Historiae, e San Frediano in collaborazione con Associazione Sbandieratori Lucca.

Inoltre, un incontro pubblico si terrà domenica 1 novembre alle ore 10.00 all’OFFSide dal titolo Il viaggio comincia là dove le storie si intrecciano con Antonio De Rosa e Riccardo Pieruccini, autori di Nico & Cice, e moderato da Mansikawaii.

Di recente pubblicazione e presentato per la prima volta in fiera, sarà anche presente Il sentiero delle erbe amare, di Elena Artibani e Ludovica Tedesco, il fumetto dedicato alla resistenza al femminile, già accolto egregiamente da pubblico e critica.

Le autrici parteciperanno a un panel venerdì 30 novembre alle 15.00 all’OFFSide insieme a Diletta Giotti, sceneggiatrice del fumetto Gli scapestrati della Linea Gotica, e moderato da Virginia Tonfoni dal titolo Ribelli Silenziosi.

Ludovica Tedesco, autrice anche di Che tempo fa al tramonto e presente con una storia nell’antologia Neurodivergenze pubblicata da La Revue, e Vyles, autore di Chromo saranno protagonisti del panel La cura di sé stessi e degli altri, moderato da Lorenzo Palloni, giovedì 29 ottobre alle 14.00 all’OFFSide.

Firmacopie con autrici e autori avverranno durante tutti i giorni in diverse location. Saranno disponibili tutti i dettagli sulle pagine social di Rider Comics. Oltre allo stand ufficiale all’OFFSide, saranno previste signing sessions presso Il Collezionista, in Corso Garibaldi (Stand GAR201) e alla Libreria Feltrinelli in Via Beccheria 29.