Annunci Crunchyroll a Lucca Comics & Games 2025

Nel corso di questo weekend, Crunchyroll ha presentato il suo consueto Industry Panel in occasione del Lucca Comics & Games 2025, il più grande evento europeo dedicato alla cultura pop, fumetti, manga, anime e videogiochi.
Durante il panel, Crunchyroll ha annunciato l’arrivo in piattaforma di Ken il guerriero (Hokuto no Ken – Fist of the North Star) e di diversi nuovi titoli di catalogo doppiati in italiano.
Di seguito tutti i dettagli:
Ken il guerriero (Hokuto no Ken – Fist of the North Star)
Crunchyroll annuncia l’acquisizione delle due serie originali prodotte da Toei Animation nel 1984 e nel 1987. Tutti i 152 episodi saranno presto disponibili in versione originale giapponese con sottotitoli in italiano.
Nuovi doppiaggi italiani
- Re:ZERO -Starting Life in Another World- Stagione 3 | Disponibile ora
- The Apothecary Diaries – Stagione 2 Parte 2 | Disponibile ora
- Rent-A-Girfriend – Stagione 2 | In arrivo prossimamente
- WIND BREAKER – Stagione 2 | In arrivo prossimamente
- Black Clover – Stagione 1 | 2026
Durante il Lucca Comics & Games gli anime e i manga sono stati celebrati con gli AnimeClick Awards, organizzati dal noto sito AnimeClick. Crunchyroll ha conquistato due premi per DAN DA DAN:
- Scheda anime più visitata (2024)
- Miglior serie anime secondo l’utenza di AnimeClick