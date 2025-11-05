Annunci Crunchyroll a Lucca Comics & Games 2025

5 Novembre 2025
Nuove serie, nuovi doppiaggi: ecco il riepilogo degli annunci presentati durante il Crunchyroll Industry Panel.
Nel corso di questo weekend, Crunchyroll ha presentato il suo consueto Industry Panel in occasione del Lucca Comics & Games 2025, il più grande evento europeo dedicato alla cultura pop, fumetti, manga, anime e videogiochi. 

Durante il panel, Crunchyroll ha annunciato l’arrivo in piattaforma di Ken il guerriero (Hokuto no Ken – Fist of the North Star) e di diversi nuovi titoli di catalogo doppiati in italiano. 

Di seguito tutti i dettagli:

Ken il guerriero (Hokuto no Ken – Fist of the North Star)

Crunchyroll annuncia l’acquisizione delle due serie originali prodotte da Toei Animation nel 1984 e nel 1987.  Tutti i 152 episodi saranno presto disponibili in versione originale giapponese con sottotitoli in italiano.

Nuovi doppiaggi italiani

  • Re:ZERO -Starting Life in Another World- Stagione 3 | Disponibile ora
  • The Apothecary Diaries – Stagione 2 Parte 2 | Disponibile ora
  • Rent-A-Girfriend – Stagione 2 | In arrivo prossimamente
  • WIND BREAKER – Stagione 2 | In arrivo prossimamente
  • Black Clover – Stagione 1 | 2026

Durante il Lucca Comics & Games gli anime e i manga sono stati celebrati con gli AnimeClick Awards, organizzati dal noto sito AnimeClick. Crunchyroll ha conquistato due premi per DAN DA DAN:

  • Scheda anime più visitata (2024)
  • Miglior serie anime secondo l’utenza di AnimeClick
Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

