“Avengers: Secret Wars rappresenterà un nuovo inizio per il MCU”, dice Kevin Feige

Durante alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa cinese e riportate dalla piattaforma Weibo, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha parlato di Avengers: Secret Wars, il sesto capitolo sugli eroi più potenti della Terra, che sarà il sequel diretto di Avengers: Endgame.

Feige ha affermato che la pellicola, la cui uscita è fissata per il dicembre del prossimo anno, rappresenterà un nuovo inizio per il Marvel Cinematioc Universe, e il suo compito principale sarà quello di attrarre il pubblico giovanile. Oltre a questo, ha confermato che il prossimo film si ispira alle trame de “Il tempo finisce” e “Secret Wars” di Jonathan Hickman.

Secret Wars rappresenterà un inizio. Creerà un universo unico, snello e semplificato, più facile da seguire per il pubblico. Alcuni aspetti risulteranno familiari, ma moltissime cose saranno completamente nuove. Prima abbiamo parlato di attrarre un pubblico più giovane e di entrare in contatto con una nuova generazione. Questo è esattamente ciò che questo nuovo universo si propone di fare. E al suo centro… ci saranno gli X-Men. Gli X-Men sono molto più che solo Wolverine, molto più del team originale; fondamentalmente, è un universo, una saga multi-fase. Gran parte di ciò è ciò su cui stiamo lavorando adesso. Quello che vogliamo davvero fare sono due cose: in primo luogo, dare una conclusione ad alcune trame iniziate prima di Iron Man, comprese quelle relative ai personaggi originali degli X-Men. In secondo luogo, e allo stesso tempo, gettare le basi per il futuro.

Il dirigente ha inoltre parlato di Dunesday, il nome che coniuga il titolo di Doomsday e quello del prossimo Dune, a causa del fatto che i due film usciranno nelle sale lo stesso giorno.

Beh… uno dei compiti dei registi è assicurarsi che tantissime persone vadano al cinema. Quindi, da un lato, speriamo che quel fine settimana le sale cinematografiche di tutto il mondo siano piene, il che è molto entusiasmante. Dall’altro lato, non siamo riusciti a finire Avengers 5 entro maggio, quindi abbiamo dovuto rimandarlo a dicembre.

Nel frattempo, Variety informa che il trailer ufficiale di Avengers: Doomsday è stato visto ben 503 milioni di volte in 24 ore. Questo lo rende il secondo trailer più visto di sempre, dopo Spider-Man: Brand New Day, con 719 milioni di visualizzazioni. È anche il trailer più visto nella storia della Disney, superando il teaser del Super Bowl di Deadpool & Wolverine, in uscita nel 2024, che aveva totalizzato 365 milioni di visualizzazioni, inclusa la trasmissione televisiva.