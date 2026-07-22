“Avengers: Secret Wars rappresenterà un nuovo inizio per il MCU”, dice Kevin Feige

22 Luglio 2026
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Il presidente dei Marvel Studios parla del futuro del MCU, mentre il trailer di Doomsday è da record.
Avengers secretwars

Durante alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa cinese e riportate dalla piattaforma Weibo, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha parlato di Avengers: Secret Wars, il sesto capitolo sugli eroi più potenti della Terra, che sarà il sequel diretto di Avengers: Endgame.

Feige ha affermato che la pellicola, la cui uscita è fissata per il dicembre del prossimo anno, rappresenterà un nuovo inizio per il Marvel Cinematioc Universe, e il suo compito principale sarà quello di attrarre il pubblico giovanile. Oltre a questo, ha confermato che il prossimo film si ispira alle trame de “Il tempo finisce” e “Secret Wars” di Jonathan Hickman.

Secret Wars rappresenterà un inizio. Creerà un universo unico, snello e semplificato, più facile da seguire per il pubblico. Alcuni aspetti risulteranno familiari, ma moltissime cose saranno completamente nuove. Prima abbiamo parlato di attrarre un pubblico più giovane e di entrare in contatto con una nuova generazione. Questo è esattamente ciò che questo nuovo universo si propone di fare. E al suo centro… ci saranno gli X-Men.

Gli X-Men sono molto più che solo Wolverine, molto più del team originale; fondamentalmente, è un universo, una saga multi-fase. Gran parte di ciò è ciò su cui stiamo lavorando adesso.

Quello che vogliamo davvero fare sono due cose: in primo luogo, dare una conclusione ad alcune trame iniziate prima di Iron Man, comprese quelle relative ai personaggi originali degli X-Men. In secondo luogo, e allo stesso tempo, gettare le basi per il futuro.

Il dirigente ha inoltre parlato di Dunesday, il nome che coniuga il titolo di Doomsday e quello del prossimo Dune, a causa del fatto che i due film usciranno nelle sale lo stesso giorno.

Beh… uno dei compiti dei registi è assicurarsi che tantissime persone vadano al cinema. Quindi, da un lato, speriamo che quel fine settimana le sale cinematografiche di tutto il mondo siano piene, il che è molto entusiasmante. Dall’altro lato, non siamo riusciti a finire Avengers 5 entro maggio, quindi abbiamo dovuto rimandarlo a dicembre.

Nel frattempo, Variety informa che il trailer ufficiale di Avengers: Doomsday è stato visto ben 503 milioni di volte in 24 ore. Questo lo rende il secondo trailer più visto di sempre, dopo Spider-Man: Brand New Day, con 719 milioni di visualizzazioni. È anche il trailer più visto nella storia della Disney, superando il teaser del Super Bowl di Deadpool & Wolverine, in uscita nel 2024, che aveva totalizzato 365 milioni di visualizzazioni, inclusa la trasmissione televisiva.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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