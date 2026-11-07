Bao publishing presenta: La tigre delle nevi

Comunicato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: La tigre delle nevivol. 1 di Akiko Higashimura.

Quando nella provincia di Echigo nasce il terzo figlio di Nagao Tamekage, signore del castello di Kasugayama, tutti si aspettano un maschio, la reincarnazione del dio della guerra… ma a venire al mondo è una bambina. Il padre decide allora di crescerla come una principessa guerriera e, visto che è nata nell’anno della tigre, sceglie per lei il nome di Torachiyo.

Così comincia la narrazione di Akiko Higashimura – l’amata autrice di Tokyo Tarareba Girls – della vita di Uesugi Kenshin, di cui da sempre si dice che forse non fosse stato un uomo, ma una donna. Una saga familiare in un contesto antico, rurale, bellicoso e gelido. Un manga, completo in dieci volumi, che grazie alla genialità dell’autrice non è solamente storico, ma anche profondamente umano. E questo primo capitolo ne getta le fondamenta in modo ambizioso e avvincente.

Akiko Higashimura

La tigre delle nevi Volume 1

Numero pagine: 216, b/n , formato 12.6 x 18 cm, brossurato

Prezzo: 8.90 euro

Uscita: ottobre 2026

ISBN: 9791256212897

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L’AUTRICE

Akiko Higashimura è una mangaka originaria della prefettura di Miyazaki, tra le sue opere più celebri si ricordano: Mama wa Tenparist (Mamma è nel panico), Himawari – Kenichi Legend (Girasole: la leggenda di Kenichi) e Tōkyō Tarareba Girls (BAO Publishing, 2025). L’opera autobiografica Disegna! Kakukaku Shikajika, basata sul suo rapporto con il suo maestro, è stato adattato in un film di grande successo nel 2025. Attualmente sta pubblicando Maru Sankaku Shikaku (Cerchio, triangolo e quadrato) sulla rivista Big Comic Original edita da Shōgakukan e Gintarō-san Otanomi Mōsu (Signora Gintarō, chiedo umilmente il suo aiuto!) sulla rivista Cocohana edita da Shūeisha.