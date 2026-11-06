“Lo Zen senza un maestro”, graphic novel di Frenk Meeuwsen

Comunicato stampa

In libreria dal 6 novembre per Ubiliber, Lo Zen senza un maestro, di Frenk Meeuwsen. Introduzione del Maestro Tetsugen Serra.

Curiosando tra i libri del padre, il giovane Frenk Meeuwsen incontra il buddhismo zen. In quel preciso momento scatta in lui una fascinazione che lo porterà a vivere in Giappone, alla ricerca di sé stesso e del proprio stile grafico. Da questo percorso nasce una riflessione autobiografica per immagini, un susseguirsi di moderni kōan illustrati che raccontano la vita, le domande e le speranze di un giovane occidentale nel Paese del Sol Levante.

In cinquantacinque capitoli, ora spassosi ora spietati, ma sempre illuminanti e pieni di autoironia, si alternano vita e morte, bellezza e imperfezione, in un intreccio di racconti personali e pagine di filosofia orientale. Una storia intima e universale, tracciata con i contrasti netti e il tratto senza esitazioni dei grandi maestri calligrafi zen, capace di risvegliare quella calma interiore indispensabile per affrontare le domande cruciali dell’esistenza.

Frenk Meeuwsen ha studiato alla Gerrit Rietveld Academie e alla Rijksakademie van Beeldende Kunsten di Amsterdam. A metà degli anni Novanta la passione per il pensiero orientale lo ha portato in Giappone, a Kyoto, la città dei templi. Le sue opere sono state esposte in numerose mostre, e Lo Zen senza un maestro segna il suo debutto nel mondo del graphic novel. Pratica diverse arti marziali, è cintura nera di karate e vive ad Amsterdam con la moglie e il figlio.