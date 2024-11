“In Your Face Comix Destroy Venice” il 23 novembre a Venezia

Sabato 23 novembre, dalle ore 15 alle 19, presso la Fumetteria Super Zazà di Venezia si terrà l’evento In Your Face Comix Destroy Venice. L’appuntamento sarà in Campiello Lavadori de Lana, Santa Croce 270 e l’ingresso gratuito.

Verranno presentate le ultime uscite targate In Your Face Comix: Mr. Loop Type, Anywhere Man, Strane Bestie, Zazà Mag 4 e gli ultimi 4 minicomics della collana Lucky 13 Rebel Comics. L’incontro sarà curato da Fabrizio Perale di Cent’anni di Nerditudine.

Per l’occasione, ci sarà anche un’esposizione di circa 30 tavole originali, degli autori presenti:

Alberto Lavoradori • Andrea Sponchiado • Maurizio Ercole • Danilo Dast Strulato • Officina Infernale • Stefano Zattera • Nicola Stradiotto • David Bacter • Massimo Perissinotto • Viola Ciarletti • Ale Pop