In uscita la biografia a fumetti di Giangiacomo Feltrinelli

Comunicato stampa

Attraverso lo studio approfondito di libri, testimonianze, documenti, Davide Toffolo e Giulio D’Antona ricostruiscono la figura di Giangiacomo Feltrinelli, narrando per immagini e parole alcuni episodi chiave della sua vita: la pubblicazione del Dottor Živago, la battaglia contro la censura per Tropico del Cancro, la fondazione della biblioteca e della casa editrice, nella convinzione che attraverso i libri fosse possibile costruire le fondamenta di una rivoluzione permanente.

La narrazione è condotta in prima persona da Giangiacomo Feltrinelli, con grande fedeltà e rigore: tutti i testi sono presi da suoi scritti (interviste, dichiarazioni, lettere).

Giangiacomo Feltrinelli – Rivoluzione permanente, in libreria dal 28 aprile 2026, vuole raccontare e celebrare l’editore e intellettuale in occasione del centenario della sua nascita.

Giangiacomo Feltrinelli – Rivoluzione permanente

Davide Toffolo, Giulio D’Antona

Feltrinelli Comics, 2026

144 pagine, brossurato, colori – 20,00 €

ISBN: 9788807552014