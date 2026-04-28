In uscita la biografia a fumetti di Giangiacomo Feltrinelli

Comunicato stampa
Attraverso lo studio approfondito di libri, testimonianze, documenti, Davide Toffolo e Giulio D’Antona ricostruiscono la figura di Giangiacomo Feltrinelli, narrando per immagini e parole alcuni episodi chiave della sua vita: la pubblicazione del Dottor Živago, la battaglia contro la censura per Tropico del Cancro, la fondazione della biblioteca e della casa editrice, nella convinzione che attraverso i libri fosse possibile costruire le fondamenta di una rivoluzione permanente.
La narrazione è condotta in prima persona da Giangiacomo Feltrinelli, con grande fedeltà e rigore: tutti i testi sono presi da suoi scritti (interviste, dichiarazioni, lettere).
Giangiacomo Feltrinelli – Rivoluzione permanente, in libreria dal 28 aprile 2026, vuole raccontare e celebrare l’editore e intellettuale in occasione del centenario della sua nascita.
Giangiacomo Feltrinelli – Rivoluzione permanente
Davide Toffolo, Giulio D’Antona
Feltrinelli Comics, 2026
144 pagine, brossurato, colori – 20,00 €
ISBN: 9788807552014