In uscita la biografia a fumetti di Giangiacomo Feltrinelli

28 Aprile 2026
di
Davide Toffolo e Giulia D'Antona raccontano per Feltrinelli Comics la vita dell'intellettuale ed editore nel centenario della sua nascita.
Giangiacomo Feltrinelli Rivoluzione permamente cover

Comunicato stampa

Attraverso lo studio approfondito di libri, testimonianze, documenti, Davide Toffolo e Giulio D’Antona ricostruiscono la figura di Giangiacomo Feltrinelli, narrando per immagini e parole alcuni episodi chiave della sua vita: la pubblicazione del Dottor Živago, la battaglia contro la censura per Tropico del Cancro, la fondazione della biblioteca e della casa editrice, nella convinzione che attraverso i libri fosse possibile costruire le fondamenta di una rivoluzione permanente.
La narrazione è condotta in prima persona da Giangiacomo Feltrinelli, con grande fedeltà e rigore: tutti i testi sono presi da suoi scritti (interviste, dichiarazioni, lettere).

Giangiacomo Feltrinelli – Rivoluzione permanente, in libreria dal 28 aprile 2026, vuole raccontare e celebrare l’editore e intellettuale in occasione del centenario della sua nascita.

Giangiacomo Feltrinelli – Rivoluzione permanente
Davide Toffolo, Giulio D’Antona
Feltrinelli Comics, 2026
144 pagine, brossurato, colori – 20,00 €
ISBN: 9788807552014

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