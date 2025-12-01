Favola cattani home

Francesco Cattani e una “Favola” contro i pregiudizi

1 Dicembre 2025
di
L’autore bolognese torna al graphic novel con una storia d’amore che deve superare molte diffidenze.
Leggi in 2 minuti
Vai all'articolo
Favola francesco cattani

Francesco Cattani centellina i suoi fumetti, o almeno i volumi a fumetti autoconclusivi. Sono passati quattro anni da Notte rosa e sette da Luna del mattino (entrambi per Coconino Press) prima di poter leggere questo Favola, opera peraltro nata quasi di getto – come lui stesso ci ha raccontato – e disegnata direttamente in digitale. Una storia quindi frutto di una sorta dibisogno creativo, che chiedeva di essere fissato tra le vignette.

La trama racconta la storia d’amore tra Ciccio e Luna: lui mulettista di lavoro e fumettista noto, ma non abbastanza da vivere della sua passione; lei ragazza trans che frequenta l’Accademia di Belle Arti e che aspira a sua volta a fare fumetti. Il loro incontro è fulmineo come rapidissimi nascono l’intesa e l’amore: in questa cesura narrativa si avverte un po’ la mancanza della costruzione del loro rapporto, che sembra semplicemente essere il classico “colpo di fulmine” e che per questo resta un po’ distante dal lettore, non approfondito.

Favola interni 1

Un sacrificio forse necessario per concedere più tempo al modo in cui Ciccio affronta la storia con Luna nei confronti della sua famiglia e dei suoi amici, rappresentanti di una società poco aperta a riconoscere le persone trans e a considerare “normale” un rapporto sentimentale con loro. Ciccio si scontra con il pensiero comune e i preconcetti, ma quello che Cattani sottolinea bene pur con pochi passaggi è quanto sia difficile per il protagonista staccarsi anche in prima persona da quegli stessi preconcetti in mezzo a cui è cresciuto. Un turbamento interno che lo porta a frizioni con Luna, ma anche a guardare il mondo con uno sguardo diverso.

Se Ciccio è sicuramente il personaggio più approfondito, nonché punto di vista dell’autore, Luna viene ben caratterizzata anche se con meno spazio: la sua sfrontatezza, la voglia di vivere e amare, le sue aspirazioni, la sua rabbia nel doversi sempre difendere da qualcosa e qualcuno la rendono un personaggio tridimensionale e credibile.

Favola interni 2

Cattani racconta tutto con un segno chiaro e pulito, scegliendo uno stile realistico e sintetico che rende la lettura veloce e semplice. Uno stile morbido, espressivo, con i grigi retinati che danno atmosfera ai disegni e una costruzione semplice delle tavole basata su una griglia su tre strisce che permette di mantenere un ritmo costante, non a caso rotto solo occasionalmente da vignette più grandi che congelano dei momenti o scandiscono il passaggio del tempo.

Il tema del rapporto con una ragazza trans è in maniera esplicita il fulcro del racconto, in particolare per come questo viene sottolineato attraverso le discussioni di Ciccio con gli amici o con la sorella o per il timore che sua nonna possa venirlo a sapere. Per questo nasce naturalmente il confronto con altri fumetti che affrontano la tematica della transizione di genere, ma, a differenza della maggior parte di questi (in larga parte racconti strettamente autobiografici), il fumetto di Cattani offre uno sguardo esterno e complementare, quasi un alleggerimento senza per questo essere superficiale, ma che cerca  “semplicemente” di raccontare una storia vera, anche chiamandola Favola.

Abbiamo parlato di:
Favola
Francesco Cattani
Feltrinelli Comics, 2024
144 pagine, brossurato, bianco e nero – 20,00 €
ISBN: 9788807551772

Ettore Gabrielli

Ettore Gabrielli

Classe 1977, toscano, programmatore. Impara a leggere sugli Alan Ford del padre, una delle poche cose per cui si sente debitore veramente. Vorace lettore da sempre, i fumetti sono stati il mezzo per imparare e per conoscere persone e per questo sarò loro sempre grato. Nel 2002 fonda Lo Spazio Bianco, magazine dedicato al fumetto tra i più longevi e seguiti in Italia di cui è tuttora direttore editoriale. Nel 2021 ha fatto parte della giuria dei Lucca Comics Awards.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli