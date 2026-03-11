In libreria il secondo volume di Grandville di Bryan Talbot

Comunicato stampa

Il progetto di Edizioni NPE per la pubblicazione integrale della serie firmata da Bryan Talbot prosegue con l’uscita di Grandville Omnibus Vol. 2. Questa iniziativa editoriale, strutturata in tre volumi complessivi, permetterà, una volta conclusa, di leggere l’intero ciclo narrativo, finora rimasto in gran parte inedito in Italia.

Dopo l’uscita nel 2025 del primo volume, in questo secondo tomo, disponibile dal 13 marzo 2026, vengono raccolti gli episodi Grandville Bête Noire e Grandville Noël.

Le indagini dell’ispettore LeBrock si muovono in un contesto dove l’estetica di fine Ottocento incontra il genere poliziesco, tutto declinato in un universo steampunk popolato da animali antropomorfi, dando vita a un intreccio che lo stesso Talbot ha spesso paragonato a un incontro tra Jules Verne e Sherlock Holmes. Il racconto affronta temi di stretta attualità come le derive del capitalismo, il potere degli ultraricchi e la manipolazione delle masse attraverso l’oscurantismo.

Anche questo secondo volume è stato curato nella traduzione da Cesare Giombetti, che scrive anche l’introduzione, ed è arricchito dalle note dell’autore, anch’esse inedite, che svelano i numerosi riferimenti artistici, i retroscena e gli omaggi nascosti tra le pagine.

Grandville Omnibus vol. 2 (di 3)

Bryan Talbot

Traduzione di Cesare Giombetti

Edizioni NPE, 2026

272 pagine, cartonato, colori – 29,90 €

ISBN: 9788836272938