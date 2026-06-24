Il trailer italiano di Coyote Vs. Acme

24 Giugno 2026
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Arriva anche in Italia la pellicola ibrida in animazione e live-action.
Coyoteacme

Lucky Red ha diffuso il trailer ufficiale di Coyote Vs. Acme, l’attesa pellicola ibrida in animazione e live action diretta da Dave Green. Lo potete vedere di seguito.

Per generazioni di spettatori, Willy il Coyote è stato il più ostinato dei sognatori. Da decenni insegue Beep Beep senza mai riuscire ad acchiapparlo, finendo puntualmente vittima dei marchingegni più improbabili prodotti dalla Acme. Tra esplosioni, precipizi, razzi impazziti e invenzioni difettose, è diventato uno dei simboli più universali, divertenti e romantici del fallimento, ma anche e soprattutto della perseveranza.

E infatti Willy cade, si rialza e riprova sempre. È forse proprio questa ostinazione ad averlo reso un personaggio così amato, capace di ispirare artisti, fumettisti, autori e sognatori di ogni età. Willy non vince, ma non smette mai di tentare.

Tratto dal racconto breve Coyote v. Acme di Ian Frazier, pubblicato sul New Yorker nel 1990, il film parte da una domanda semplicissima: e se Willy il Coyote decidesse finalmente di chiedere conto alla Acme di tutti quei prodotti difettosi? La risposta è una clamorosa causa legale contro l’azienda che per anni gli ha venduto razzi, trappole e gadget tanto ingegnosi quanto disastrosi.

Il film vede nel cast Will ForteJohn Cena e Lana Condor oltre a numerose guest star del variegato mondo dei Looney Tunes. L’uscita in Italia è prevista per il 2 settembre.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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