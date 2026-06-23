Arriva su Kickstarter Achille & KiPI, fumetto firmato da Mario Moroni

Comunicato stampa

Arriva Achille & KiPI – I Disconnessi di m1RC_, una graphic novel ambientata in un futuro prossimo in cui tecnologia, algoritmi e desiderio di riscatto si mescolano in una storia che parla direttamente al presente. Ma dietro robot, reti e intelligenze artificiali, il cuore del progetto resta profondamente umano: la paura di restare invisibili, di accontentarsi, di non riuscire mai a diventare qualcosa di più.

Il progetto nasce da un incontro tra Mario Moroni – autore di Startup di merda diventato libro cult nel mondo startup, e de La fine dei social. E dopo che succede?

Una delle voci più riconoscibili nel racconto dell’innovazione con i l podcast Il Caffettino, distribuito da OnePodcast e disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming, e il fumetto come linguaggio narrativo. Achille & KiPI è una storia originale che usa la fantascienza per raccontare il presente, trasformando temi come tecnologia, successo, semplificazione digitale e isolamento in personaggi, conflitti e immaginario.

Achille è un ragazzo cresciuto in una fattoria tecnologica che sogna di diventare inventore come il nonno. Al suo fianco c’è KiPI, il gatto-compagno che, dopo un incidente, si trasforma in una coscienza sarcastica e imprevedibile. Insieme si ritrovano sul pianeta m1RC_, un mondo che promette sogni e successo immediato, ma nasconde una realtà ben diversa.

Insieme a Mario Moroni, completano la squadra due giovani promesse italiane: Salvatore Vivenzio alla sceneggiatura e Silvia Buganza ai disegni e colori.

Achille & KiPI – I Disconnessi di m1RC_ esce in pre-lancio su Kickstarter oggi 23 giugno 2026, e sempre oggi i lettori potranno scaricare 10 pagine gratuite dal sito: achillekipi.com

Dopo il pre-lancio del 23 giugno, il progetto entrerà nel vivo a ottobre con il debutto ufficiale della campagna Kickstarter durante il Lucca Comics & Games 2026. In quell’occasione verrà presentato per la prima volta anche il team creativo che ha dato forma all’universo di Achille & KiPI, svelando il lavoro e le professionalità che hanno trasformato l’idea di Mario Moroni in una graphic novel.

MARIO MORONI

Nel 1999, a 15 anni, ha aperto la sua prima startup, OkMusik, uno dei primi portali musicali con community social. Nella sua carriera ha lavorato come manager per importanti progetti aziendali digital, marketing e e-commerce. Dal 2017 ha cominciato a raccontare l’innovazione con sguardo critico cercando di sfatare miti, BIAS e preconcetti. Ha pubblicato Startup di merda, diventato libro cult nel mondo startup. Nel 2023 ha pubblicato La fine dei Social. E dopo che succede? un racconto sulla fine dei social media e l’inizio delle social AI anticipando i tempi e l’attuale scenario. Premiato negli USA e in Europa. È autore del podcast Il Caffettino distribuito da OnePodcast, podcast nativo con più puntate in Europa che parla di innovazione, 7 puntate la settimana, 365 giorni l’anno. Premiato come miglior podcast business. Dal 2024 pubblica ogni settimana Il Caffettino per 2 per affrontare temi politici, sociali e economici insieme ad ospiti rilevanti. È ambasciatore LICE, Lega Italiana contro l’Epilessia.

SALVATORE VIVENZIO

Nato a Roma nel 1997 ma è originario del piccolo paesino di Selva Scura, dove vive tutta la sua famiglia. Tutte le storie che racconta sono realmente accadute; molte gli sono state raccontate dai suoi nonni, che hanno affrontato, a Selva Scura, la fame, la guerra, e la morte. Negli anni ha pubblicato La Rabbia(Shockdom, 2018), Distorted (Scout Comics, saldaPress, 2022), Malombra (Nuova Editoria Organizzata, 2024), Selva Scura (Rue de Sèvres, Label 619, 2026) e altre decine di storie, spaziando tra mainstream e autoproduzione, per il mercato americano, quello italiano e quello francese. In nessuno di questi libri c’è (neanche) una sola bugia.

SILVIA BUGANZA

Viene rigurgitata dal mondo delle fate e atterra da qualche parte nella bassa padana nel 1997. Inizia a disegnare nell’istante in cui impara a tenere una matita in mano, e pochissimi anni dopo inizia a fare fumetti; ad oggi non ha ancora smesso. Nel 2023 scrive e disegna D-Catcher, una storia breve autoconclusiva pubblicata sul numero 11 della rivista antologica NuName. Nel 2024 si diploma con il massimo dei voti alla Scuola Internazionale di Comics di Torino, dove rimane poi a collaborare come tutor. Nel 2025 collabora dapprima con Web Athletics (azienda affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e in seguito con Findus.