Un’estate in edicola con Gigaciao

Comunicato stampa

Dal 18 al 21 giugno 2026, Gigaciao ha dato vita a un evento all’interno dell’Edicola Contemporanea Emporio a Roma, in via Ostiense tra la Garbatella e San Paolo. Il chiosco è stato completamente brandizzato dalla casa editrice e ha ospitato oltre 600 firmacopie con autori e autrici in un contesto rilassato e conviviale.

Con questo evento Gigaciao inaugura anche un periodo di fumetti pensati appositamente per l’uscita in edicola. Presentato in occasione dei quattro giorni romani, è già uscita la scorsa settimana Evviva Che Ridere – Mariangiongiangela, una raccolta di strisce con protagonista l’iconico personaggio di Sio.

Dal 1° luglio 2026 sarà disponibile il primo numero di Scottecs Grosso, un volume con storie di Sio tutte a colori. E per chi ama le parodie a fumetti ad agosto potrà trovare, sempre in edicola, Dragor Boh, scritto e disegnato da Dado e Sio.