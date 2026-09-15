Weird Book presenta “Sanctus – La croce e la spada”

Comunicato stampa

Il Vaticano è in crisi di consensi e così un’invasione aliena si trasforma in una ghiotta occasione di rilancio mediatico. Per sconfiggere i demoni venuti dallo spazio la Chiesa intraprende una bizzarra strategia geopolitica di marketing, investendo una cifra stratosferica sulla costruzione del Sanctus, un colosso meccanico, benedetto dal Papa.

La guerra è finita, in Piazza San Pietro la folla acclama il gigante di metallo, tra bandiere che sventolano, palloncini colorati, canti trionfanti di genitori e figli. L’umanità sembra aver vinto, ma la vera battaglia deve ancora iniziare.

Sanctus – La croce e la spada è un fumetto scritto da Marco Cannavò e disegnato da Patrizio Evangelisti per Weird Book.

Sanctus – La croce e la spada

Marco Cannavò, Patrizio Evangelisti

Weird Book, 2026

116 pagine, brossurato, colori – 19,90 €

ISBN: 9791281603516