Weird Book presenta “Sanctus – La croce e la spada”

15 Settembre 2026
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E se anche il Vaticano si dotasse di un mecha per una guerra contro il male? Ce lo racconta il nuovo fumetto Weird Book.
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Comunicato stampa

Il Vaticano è in crisi di consensi e così un’invasione aliena si trasforma in una ghiotta occasione di rilancio mediatico. Per sconfiggere i demoni venuti dallo spazio la Chiesa intraprende una bizzarra strategia geopolitica di marketing, investendo una cifra stratosferica sulla costruzione del Sanctus, un colosso meccanico, benedetto dal Papa.
La guerra è finita, in Piazza San Pietro la folla acclama il gigante di metallo, tra bandiere che sventolano, palloncini colorati, canti trionfanti di genitori e figli. L’umanità sembra aver vinto, ma la vera battaglia deve ancora iniziare.
Sanctus – La croce e la spada è un fumetto scritto da Marco Cannavò e disegnato da Patrizio Evangelisti per Weird Book.

Sanctus – La croce e la spada
Marco Cannavò, Patrizio Evangelisti
Weird Book, 2026
116 pagine, brossurato, colori – 19,90 €
ISBN: 9791281603516

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