“Il porto racconta Corto in 100 blocchi”: 100 illustrazioni per raccontare Corto Maltese

“Il porto racconta Corto in 100 blocchi”. Dal 9 luglio, Senigallia rende omaggio a Hugo Pratt e a Corto Maltese con un’installazione permanente sul Molo di Levante, 100 illustrazioni per raccontare l’avventura.

Corto Maltese approda a Senigallia.

Il Molo di Levante, a partire dal 9 luglio, si trasforma in un percorso a cielo aperto dedicato al celebre marinaio creato da Hugo Pratt. Lungo i blocchi frangiflutti che costeggiano la foce del fiume Misa, prenderà forma un’installazione urbana composta da 100 pannelli, ciascuno con una vignetta a colori tratta da Corte sconta detta arcana, la storica avventura pubblicata nel 1974 e riproposta quest’anno in versione integrale su AlterLinus.

L’inaugurazione è fissata per martedì 9 luglio alle ore 10.00, direttamente sul Molo di Levante.

I blocchi in cemento sono stati restaurati e ridipinti di bianco; su di essi sono stati montati pannelli in un alluminio composito di lunga durata, a creare una vera e propria galleria a cielo aperto. Passeggiando lungo il molo, sarà possibile rivivere un’intera sezione dell’avventura ambientata nel 1920 tra Hong Kong, la Manciuria e la Siberia, tra treni carichi dell’oro degli zar, spie, rivoluzionari e l’immancabile Rasputin.

L’installazione anticipa due importanti appuntamenti che a ottobre trasformeranno Senigallia in un punto di riferimento per il fumetto:

• il 1° ottobre al 30 novembre, nei suggestivi sotterranei della Rocca Roveresca, una mostra dedicata a Hugo Pratt: “Dalla leggendaria libreria di Pratt alle fantastiche avventure di Corto” in contemporanea con l’esposizione dei lavori finalisti degli allievi delle Scuole di Fumetto Europee.

• Il 25 ottobre, la premiazione del primo Hugo Pratt Comics Awards, con oltre 40 scuole

Il progetto – che unisce l’arredo urbano del porto, la mostra e il premio – nasce da un’idea di Giorgio Amadei, fondatore dell’associazione culturale I Gabbiani di Hugo, e di Patrizia Zanotti, managing director di Cong SA, società che gestisce i diritti dell’opera di Hugo Pratt. Il Comune di Senigallia, con il sindaco Massimo Olivetti e la dirigente Elisabetta D’Amico, ha accolto e sostenuto con entusiasmo l’intera iniziativa.

L’intera iniziativa dedicata ad Hugo Pratt, che gode del patrocinio della Regione Marche e della Capitaneria di Porto, è realizzata in collaborazione con Rizzoli Lizard, Favini e Piko Print.

