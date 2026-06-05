Supergirl: Kara e Superman si incontrano nella prima clip dal film

5 Giugno 2026
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Arriva la prima clip ufficiale per il film DC Studios con Milly Alcock.
Kara superman

I DC Studios hanno diffuso, attraverso il sito Comicbook.com, la prima clip ufficiale di Supergirl con una sequenza tratta dalla pellicola, in cui assistiamo al primo incontro tra Kara Zor-El (Milly Alcock) e suo cugino Superman (David Corenswet) dopo che la ragazza è appena arrivata sul Pianeta Terra assieme al fidato cane Krypto. Potete vedere la clip di seguito.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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