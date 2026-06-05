I DC Studios hanno diffuso, attraverso il sito Comicbook.com, la prima clip ufficiale di Supergirl con una sequenza tratta dalla pellicola, in cui assistiamo al primo incontro tra Kara Zor-El (Milly Alcock) e suo cugino Superman (David Corenswet) dopo che la ragazza è appena arrivata sul Pianeta Terra assieme al fidato cane Krypto. Potete vedere la clip di seguito.
Supergirl: Kara e Superman si incontrano nella prima clip dal film
Arriva la prima clip ufficiale per il film DC Studios con Milly Alcock.