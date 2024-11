“Il Misterioso Papero del Giappone” di Daw torna per Gigaciao

Comunicato stampa

Una figura si avvicina di soppiatto, praticamente invisibile tra le ombre della notte, illuminata a stento da una timida luna che si affaccia nel cielo. Chi sarà mai questo letale guerriero? Si tratta davvero di… no, impossibile. E invece è proprio lui, Il Misterioso Papero del Giappone ! Il mitico personaggio di Daw torna con un imperdibile volume per Gigaciao, la casa editrice indipendente fondata da Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua.

Il folle e spassoso mondo de Il Misterioso Papero del Giappone è pronto a far divertire grandi e piccini, con una storia che racconta le origini di un personaggio ormai mitico. Dimentichiamoci tutto quello che sappiamo sui ninja (ma anche sui paperi), nel nuovo volume di Gigaciao lettori e lettrici troveranno tutto quello che si può desiderare: battaglie assurde, ironia tagliente, ninja confusi, un’abbondanza di mazzate e amore, senza dimenticare le risate! Il mitico eroe becco-munito combatte senza paura (e senza troppa logica) orde di avversari, armato di ironia e… piume. Giochi di parole, comicità surreale e uno stile che fa il verso ai grandi shonen manga (esatto, proprio quei fumetti in cui i personaggi combattono fortissimo), Il Misterioso Papero del Giappone è il fumetto perfetto per chi vuole scoprire il lato più esilarante della cultura giapponese.

Il creatore di questo divertentissimo personaggio è il brillante autore di fumetti Daw, che ha conquistato il cuore di lettori e lettrici con tante serie di successo, arrivando a vendere migliaia di copie in Italia. Nelle sue opere riesce a mescolare ironia e riflessione, dando così vita a storie di qualità e divertenti. Con un pubblico vasto e fedele che lo segue da anni, ogni opera di Daw è una miniera d’oro di battute, nonsense e personaggi memorabili, e Il Misterioso Papero del Giappone non è da meno!

Per presentare al meglio i contenuti e gli aneddoti attorno all’opera, Daw sarà protagonista di due eventi dedicati: a Milano il 15 novembre e a Brescia il 16 novembre. Inoltre, l’autore sarà ospite d’onore di Gigaciao a Milan Games Week & Cartoomics, che si terrà dal 22 al 24 novembre a Rho Fiera Milano, e presenterà il volume venerdì 22, con un panel previsto sull’Hero Stage, padiglione 9, dalle 17.30 alle 18.15. Occasioni imperdibili per incontrare l’artista e conoscere la genesi del mitico papero guerriero.

L’opera approda quindi in libreria, fumetteria e negli store online grazie a Gigaciao con oltre 200 pagine ricche di azione e divertimento: ninja, lotte, samurai, azzuffate, assurdità e matte risate! Il Misterioso Giappone sarà disponibile a partire dall’8 novembre al prezzo di 18,00€.