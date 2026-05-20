La novità annunciata da Gigaciao al SalTo 2026

Comunicato stampa

Dopo la presenza al Comicon 2026, dove Gigaciao ha comunicato di aver incrementato la vendita dei propri volumi del 20% rispetto al dato registrato durante l’edizione del festival napoletano dell’anno precedente, la casa editrice ha presentato una serie di novità editoriali e di eventi anche durante il Salone del Libro di Torino, conclusosi il 18 maggio 2026.

Con la vendita di 700 copie, è andato sold out il nuovo libro Barbascura spiega gli animali e Sio li disegna, uscito anche in libreria e fumetteria il 15 maggio. In fiera erano presenti i due autori, Barbascura X e Sio, che hanno incontrato e intrattenuto un numeroso pubblico durante un incontro nell’Arena Bookstock.

Barbascura X e Sio durante l’incontro con il pubblico

Significativo anche il riscontro di pubblico per Dragon Village, il fantasy culinario per lettrici e lettori di tutte le età scritto e disegnato da Davide “Dado” Caporali. Nel talk di presentazione del fumetto si è parlato di come l’autore ha lavorato per scrivere la serie e di quali caratteristiche hanno gli episodi per essere raccolti in un grande volume, interamente colorato per l’occasione, con l’aggiunta di materiale inedito.

Durante l’incontro Dado ha anticipato non solo che la storia verrà sviluppata in un secondo arco narrativo scritto da lui e disegnato da Carlo Cid Lauro, ma che entro qualche settimana sarà rilasciato sul canale YouTube di Gigaciao un corto animato di Dragon Village: un episodio pilota che potrebbe essere l’inizio di un’avventura animata per Chili, Miso, Ortica e tutti i personaggi del Dragon Village.

Davide “Dado” Caporali durante l’incontro con il pubblico moderato da Paolo Ferrara (Lo Spazio Bianco, Sono Cose Serie)

Allo stand Gigaciao era presente anche Giacomo “Keison” Bevilacqua con i suoi due volumi A Panda piace… la sveglia del lunedì e A Panda piace… capirsi.

Bevilacqua, per contribuire al dibattito sull’uso delle AI nei lavori creativi, ha tenuto un talk insieme alla filosofa Esmeralda Moretti proprio sui risvolti etici delle intelligenze artificiali generative applicate all’arte.