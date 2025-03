Bao Publishing presenta: “Qual è il posto più lontano da qui?” volume 3

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita del terzo volume di Qual è il posto più lontano da qui? di Matthew Rosenberg (testi) e Tyler Boss (disegni).

Due tra gli autori indipendenti più importanti della scena americana attuale hanno costruito questa serie ricca e sfaccettata: ragazzini che formano bande per sopravvivere in un mondo post-apocalittico che non lascia scampo agli adulti, in cui si vocifera di una Città in cui finalmente vivere in pace.

Chi sono Gli estranei, e qual è il loro ruolo nel mantenimento dell’equilibrio tra le fazioni di questo mondo artificiale e distopico? Alcune risposte arrivano con questo volume, tra cui quella alla raccapricciante domanda: quale tipo di società potrebbe mai trattare i giovanissimi come degli appestati? Un fumetto d’azione, introspezione, lotta.

Matthew Rosenberg, Tyler Boss

Qual è il posto più lontano da qui? vol.3

Numero pagine: 192, colore formato 17 x 26 cm, brossurato

Prezzo: 22,00 euro

Uscita: gennaio 2025

ISBN: 9791256211081

Per un anteprima del volume, clicca qui

GLI AUTORI

Matthew Rosenberg è uno sceneggiatore americano che con le sue storie ha conquistato pubblico e critica americani. Dopo gli esordi con 12 reasons to die, We Can Never go Home (Black Mask), scrive 4 ragazzini entrano in una banca (disegnata da Tyler Boss e pubblicata da Image Comics) e inizia svariate collaborazioni con Marvel e DC scrivendo per i personaggi più iconici del Fumetto americano: X-Men, Hawkeye, Spider-Man per la prima e Joker (con la storia Joker. Il rompicapo) per la seconda. Dopo il grande successo di 4 ragazzini entrano in una banca, torna a collaborare con Tyler Boss per Qual è il posto più lontano da qui?, serie pubblicata da Image Comics e portata in Italia da BAO Publishing.

Tyler Boss è un fumettista e designer americano. Tra le sue collaborazioni più frequenti, va annoverata quella con lo sceneggiatore Matthew Rosenberg, con cui ha realizzato 4 ragazzini entrano in una banca e con cui sta attualmente realizzando Qual è il posto più lontano da qui?, serie pubblicata da Image e portata in Italia da BAO Publishing. I suoi lavori gli sono valsi numerosi riconoscimenti in ambito internazionale.