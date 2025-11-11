L’ippocampo presenta “Arthur Gordon Pym” illustrato da Daniele Serra

11 Novembre 2025
di
Daniele Serra illustra Le avventure di Gordon Arhur Pym di E.A. Poe per L'ippocampo Edizioni.
Arthur Gordon Pym Serra thumb

Comunicato stampa

Le mie visioni erano di naufragio e di carestia; di morte o prigionia fra orde di barbari; di un periodo di vita trascorso fra il dolore e le lacrime, su qualche roccia grigia e desolata, in un oceano inavvicinabile e sconosciuto…

Dopo Machen, Chambers e Stoker, anche Edgar Allan Poe viene ospitato nella collana illustrata Collector di classici gotici e fantastici de L’ippocampo Edizioni.

Arthur Gordon Pym Serra coverScritto fra il 1837 e il 1838 sull’onda dell’interesse suscitato dalle grandi spedizioni antartiche, Le avventure di Arthur Gordon Pym è la storia di un giovane amante dell’avventura, figlio di un commerciante di beni marittimi di Nantucket, che si imbarca clandestinamente a bordo della baleniera “Grampus”.
Una volta preso il largo, si ritrova a vivere mille peripezie, tra tempeste, naufragi e ammutinamenti. Le imprese marinaresche si intrecciano così a spettrali apparizioni, come quella che attende il protagonista in prossimità del Polo Sud, sul finire della vicenda.

Sorta di discesa agli inferi e capostipite dell’horror psicologico, il romanzo di Poe è stato d’ispirazione per autori quali Stevenson, Melville, Conrad e Verne e in questa edizione viene arricchito dalle illustrazioni di Daniele Serra. A compendio del romanzo – tradotto da Enzo Giachino – ci sono una introduzione di Marilynne Robinson e un saggio di Jules Verne su Poe, entrambi tradotti da Piernicola D’Ortona.

Le avventure di Arthur Gordon Pym
Edgar Allan Poe con illustrazioni di Daniele Serra
Traduzioni di Enzo Giachino e Piernicola D’Ortona
L’ippocampo Edizioni, 2025
320 pagine, cartonato, colori – 25,00 €
EAN: 9791256730643

la redazione

la redazione

Rivista amatoriale online di informazione, critica, approfondimento e divulgazione sul fumetto.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli