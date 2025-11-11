L’ippocampo presenta “Arthur Gordon Pym” illustrato da Daniele Serra

Comunicato stampa

Le mie visioni erano di naufragio e di carestia; di morte o prigionia fra orde di barbari; di un periodo di vita trascorso fra il dolore e le lacrime, su qualche roccia grigia e desolata, in un oceano inavvicinabile e sconosciuto…

Dopo Machen, Chambers e Stoker, anche Edgar Allan Poe viene ospitato nella collana illustrata Collector di classici gotici e fantastici de L’ippocampo Edizioni.

Scritto fra il 1837 e il 1838 sull’onda dell’interesse suscitato dalle grandi spedizioni antartiche, Le avventure di Arthur Gordon Pym è la storia di un giovane amante dell’avventura, figlio di un commerciante di beni marittimi di Nantucket, che si imbarca clandestinamente a bordo della baleniera “Grampus”.

Una volta preso il largo, si ritrova a vivere mille peripezie, tra tempeste, naufragi e ammutinamenti. Le imprese marinaresche si intrecciano così a spettrali apparizioni, come quella che attende il protagonista in prossimità del Polo Sud, sul finire della vicenda.

Sorta di discesa agli inferi e capostipite dell’horror psicologico, il romanzo di Poe è stato d’ispirazione per autori quali Stevenson, Melville, Conrad e Verne e in questa edizione viene arricchito dalle illustrazioni di Daniele Serra. A compendio del romanzo – tradotto da Enzo Giachino – ci sono una introduzione di Marilynne Robinson e un saggio di Jules Verne su Poe, entrambi tradotti da Piernicola D’Ortona.

Le avventure di Arthur Gordon Pym

Edgar Allan Poe con illustrazioni di Daniele Serra

Traduzioni di Enzo Giachino e Piernicola D’Ortona

L’ippocampo Edizioni, 2025

320 pagine, cartonato, colori – 25,00 €

EAN: 9791256730643