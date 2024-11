Hugo Pratt: Guerrieri di carta e altre avventure del Corriere dei Piccoli. Non solo storie disegnate e/o sce neggiate. Gli anni del Corriere dei Piccoli di Hugo Pratt (1962-1967) sono stati anche anni di creazione di sorprendenti figurine pronte per essere ritagliate. Un lavoro estremamente meticoloso nella ricerca storica che ritroveremo in tante storie successive che hanno consacrato Pratt al mondo intero. È la produzione meno conosciuta del grande maestro veneziano qui raccolta per la prima volta in un libro.

Guerrieri, soldati, cavalieri, fanti, combattenti. Gli Ateniesi con gli elmi e gli scudi, i Macedoni con le prime macchine da guerra. E i Sioux con l’ascia tomahawk o gli Irochesi a bordo di una piroga. E ancora i soldati dell’Unione con i fucili Springfield 1861 ad avancarica o i cow boy con la mitica Colt 45, passando per i Samurai con le loro fide katana o i Tuareg con le infallibili lance. Sono le figurine degli anni 60, figurine da ritagliare, disegnate da Hugo Pratt tra il 1962 e il 1967 negli anni ruggenti del Corriere dei Piccoli. Ma non solo. Ci sono anche le storie brevi, le tavole singole o i racconti illustrati (come “La schiera di San Michele”, “La via di Cipango” dedicata a Cristoforo Colombo, “Paolo di Tarso”, “La vendetta dei faraoni”).

Questo libro raccoglie tutta la produzione illustrata di Hugo Pratt negli anni del suo rapporto con il Corriere dei Piccoli, dunque, un prezioso volume per gli amanti dell’opera prattiana e per i collezionisti di figurine. Dai grandi imperi della Grecia europea al variegato mondo africano fino al nuovo continente americano, Pratt ha sempre amato dedicare tempo alla ricostruzione meticolosa di armi, divise, stemmi, bandiere. Un viaggio tra riferimenti grafici, storici e onirici che ricompariranno in alcune delle più famose storie successive di Corto Maltese, da “La giovinezza” a “Le etiopiche” o le diverse appartenen ze dei nativi americani che avevamo già trovato in “Sgt. Kirk” e ritroveremo in “Wheeling” o ancora in Africa nella serie “Gli Scorpioni del deserto.

Pagine: 112 a colori

Formato: 38×29 cartonato

Edizione numerata in 1.000 esemplari con la litografia di una tavola originale di Pratt Prezzo: 68,00€

ISBN 978-88-947796-5-3

Le curatrici

SILVIA MAROCCHI

Friulana di origine e romana di adozione. Laureata in Scienza della Comunicazione. Inizia a collaborare con Fincantieri (comunicazione e marketing). Nel 2006 si trasferisce a Roma e percorre una carriera da manager nel mondo dell’editoria relativo alle agenzie di stampa. Nel 2015 cambia vita e fonda la società di comunicazione Wolf srl. Nel 2019 inizia la collaborazione con Cong per cui cura la comunicazione e l’editing dei libri.

LAURA SCARPA

Nata a Venezia nel 1957, è una fumettista e illustratrice italiana, fondatrice di riviste quali Scuola di Fumetto e Animals, per la Coniglio Editore. Inizia a lavorare nel mondo del fumetto alla fine degli anni settanta per le riviste Linus e le sue successive evoluzioni (Alterlinus, Alter Alter). A queste collaborazioni ne affianca altre con le riviste Orient Express e Corriere dei Piccoli. È anche autrice e curatrice di diversi saggi, sempre nell’ambito del fumetto e della sceneggiatura.

L’EDITORE

Cong è la società che gestisce l’opera artistica di Hugo Pratt, Cong Edizioni è la casa editrice italiana che presenta le novità e ripropone pubblicazioni attorno all’universo di Hugo Pratt.