Hoepli presenta “Capitan America for dummies”

Comunicato stampa

In occasione dell’uscita del film Captain America: Brave New World, avvenuta in Italia lo scorso 12 febbraio 2025, Hoepli porta nelle librerie il primo libro della serie nata in collaborazione tra Marvel Comics e Wiley, Capitan America for dummies, la guida illustrata a uno dei supereroi Marvel più popolari di sempre, scritta da Stuart Moore.

Un libro che accompagna i lettori attraverso la storia e le origini di Capitan America. Creato in collaborazione con l’editore statunitense, questa guida a colori ricca di immagini fornisce a tutti i lettori un’interessante introduzione a uno dei più iconici personaggi dei comics americani.

Una guida che racconta la storia dello scudo di Capitan America, di Sam Wilson e degli altri eroi; che presenta gli alleati più vicini a Cap e il suo ruolo in team come gli Avengers; fa conoscere nel dettaglio le più grandi battaglie dell’eroe a stelle e strisce contro nemici come l’Hydra o il Teschio Rosso.

Un saggio sia per gli appassionati dei fumetti che già conoscono Capitan America, sia per i nuovi fan che si avvicinano al mondo Marvel, una guida adatta a tutte le età.

Questo volume è il primo di una collana interamente dedicata ai supereroi Marvel e che continua con Marvel Comics for dummies, una summa dell’universo Marvel, in uscita il 4 aprile 2025.

STUART MOORE è scrittore, editor di libri e di fumetti. È l’autore di Target: Kree, Into the Dark Dimension e di tre volumi della serie bestseller The Zodiac Legacy, creata e co-scritta da Stan Lee.

Capitan America for dummies

Stuart Moore

Traduzione di Maurizio Vedovati

Hoepli, 2025

256 pagine, brossurato, colori – 24,90 €

ISBN: 9788836019700