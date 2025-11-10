Hoepli pubblica “Avengers for dummies”

Comunicato stampa

La casa editrice Hoepli continua la proposta per il mercato librario italiano dei manuali for dummies dedicati ai supereroi della Marvel Comics.

Dopo Capitan America for dummies, Marvel Comics for dummies e Capitan America for dummies, dal 14 novembre 2025 sarà disponibile Avengers for dummies, dedicato agli “eroi più potenti della Terra”.

Gli Avengers sono un gruppo di supereroi il cui primo albo fu pubblicato nel 1963 dalla Marvel. La squadra originale era composta da Iron Man, Ant-Man, Hulk, Thor e Wasp. Il volume accompagna i lettori attraverso la storia del gruppo e i suoi membri nel corso del tempo alla scoperta dei loro superpoteri, dei punti di forza, delle armi, degli alleati e dei nemici; e ancora il team iniziale e i membri fondatori, le loro lotte interne, le sfide, le storie d’amore e lo straordinario spirito di squadra.

L’autore della guida è Gene Selassie, scrittore di fumetti, romanziere e sceneggiatore.

Avengers for dummies

Gene Selassie

Traduzione di Maurizio Vedovati

Hoepli, 2025

256 pagine, brossurato, colori – 24,90 €

ISBN: 9788836020690



