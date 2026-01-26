“Spider-Man for dummies” in libreria per Hoepli

Comunicato stampa

Spider-Man fu creato da Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko per la Marvel Comics. Dalla sua comparsa nell’albo antologico Amazing Fantasy #15 (agosto 1962), l’amichevole Ragno di quartiere è stato protagonista di fumetti, serie televisive, film, videogiochi, romanzi e opere teatrali.

In Spider-Man for dummies – quinto appuntamento con i manuali dedicati agli eroi della Marvel portati in Italia da Hoepli, dopo Capitan America, l’Universo Marvel, i Fantastici Quattroe gli Avengers – Eric Grundhauser racconta tutto ciò che c’è da sapere su Peter Parker e su come sia diventato Spider-Man, con informazioni sui suoi poteri, come il senso di ragno, l’agilità, la velocità e la capacità di lanciare ragnatele; sulla sua famiglia, le sue fidanzate e i suoi alleati; e come il costume di Spider-Man si sia evoluto e migliorato nel corso degli anni.

Il libro, racchiuso da una copertina in cui è raffigurato lo Spider-Man disegnato da Stuart Immonen con i colori di Laura Martin (forse la rappresentazione più iconica del personaggio nel XXI secolo, insieme a quella dell’attuale disegnatore della serie regolare Pepe Larraz) presenta la galleria dei criminali che l’eroe ha affrontato nel corso degli anni, tra cui Goblin, Venom, Carnage e Mysterio. Infine, nel saggio vengono esplorati i numerosi casi in cui Spider-Man è stato un partner e un membro ufficiale di Avengers, X-Men, i Fantastici Quattro e molti altri gruppi di supereroi.

Spider-Man for dummies

Eric Grundhauser

Traduzione di Maurizio Vedovati

Hoepli, 2026

256 pagine, brossurato, colori – 24,90 €

ISBN: 9788836020676

Disponibile dal 30 gennaio 2026

Eric Grundhauser

Senior content designer, media manager, editor e scrittore specializzato in cultura pop, viaggi e contenuti di interesse specifico per grandi marchi come Marvel Entertainment e Atlas Obscura. Durante il suo lavoro presso la Casa delle Idee ha sviluppato e programmato campagne di contenuti digitali per progetti cinematografici, streaming, videogiochi, libri, audio, video ed eventi dal vivo.

Di seguito il primo paragrafo del capitolo 1 di Spider-Man for dummies