Hellboy: The Crooked Man non uscirà nelle sale USA

Hellboy: The Crooked Man, il nuovo adattamento cinematografico sul personaggio creato da Mike Mignola che vedrà protagonista nel ruolo l’attore Jack Kesy, non uscirà nelle sale americane, secondo quanto riportato nelle ultime ore. La pellicola diretta da Bryan Taylor dovrebbe infatti essere diffusa direttamente sulle piattaforme digitali e streaming a partire dall’8 ottobre.

Il film, che vede nel cast anche Jefferson White e Adeline Rudolph, non ha trovato una distribuzione negli Stati Uniti, e i vari trailer delle scorse settimane non hanno mai riportato una data di uscita in Nord America, a cui va ascritta anche l’assenza di una campagna promozionale. Il lungometraggio dovrebbe comunque uscire in questi giorni nelle sale cinematografiche del Regno Unito.