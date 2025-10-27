“Haunted Night” con Leviathan Labs a Multiverse Comix Mestre

27 Ottobre 2025
Il 31 ottobre, dalle 17, presso Multiverse Comix di Mestre Massimo Rosi, Alberto Massaggia e Lorenzo Palombo presenteranno "Mother House" e altri fumetti di Leviathan Labs.
Haunted night

Venerdì 31 ottobre, a partire dalle 17, presso la fumetteria Multiverse Comix di Mestre (VE) verranno presentati alcuni volumi editi dalla casa editrice Leviathan Labs. Massimo Rosi, Alberto Massaggia e Lorenzo Palombo si soffermeranno sul titolo bestseller Mother House, senza però trascurare altri fumetti come The Gatherer, Cardinal Dagon, Morning Star, Vietnam Horror, Silk Cotton, Miasma, Locust, Foglie Rosse, Ezequiel Himes e Bitter Root.

Una “Haunted Night”, una galleria di storie horror per la serata di Halloween che sarà moderata da Federico Beghin nel negozio di via Mestrina 48/A.

Mother house cover

