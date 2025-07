Locust Ultimate Collection, una raccolta integrale della miniserie di Rosi e Nieto

Un’assurda epidemia trasforma gli esseri umani in feroci locuste giganti. Max, un pescatore, cerca di abbandonare una New York che sta cadendo sotto l’orrore di questi nuovi mostri. Nel corso del suo viaggio tenta di salvare una ragazzina da una perversa setta religiosa che vede nella piaga i segni di una punizione e di un intervento divino. A questo punto il viaggio di Max non è più soltanto quello di un sopravvissuto, ma diventa l’embrione di una nuova forma di famiglia. Con Locust The Ultimate Collection Leviathan Labs ripropone tutta la miniserie omonima in un unico volume.

Tra The Walking Dead e The Last of Us ma con una decisa iniezione del romanzo La Strada di Cormac McCarthy, la miniserie Locust scritta da Massimo Rosi e illustrata da Alex Nieto (autore anche dei colori) è un horror post apocalittico cupo e violento, con venature thriller. Si affastellano diverse linee narrative, con il presente e diversi flashback che portano il racconto avanti e indietro, a volte destabilizzando un poco il lettore. Oltre al tema dell’orrore e della sopravvivenza, si aggiunge quello del fanatismo religioso utilizzato come strumento orientato al potere piuttosto che come aggregatore di speranza e comunità.

La gabbia è piuttosto classica – vignette rettangolari, qualche striscia e qualche splash page – mentre il segno e i colori di Nieto restituiscono la giusta atmosfera con un tratto semplice ed essenziale che ricorda disegnatori come Francesco Francavilla e guarda a Darwyn Cooke. Locust quindi è un solido thriller sci-fi con diversi spunti interessanti, a cui gli elementi derivativi tendono a conferire una generale e costante sensazione di dejà vù.

Abbiamo parlato di:

Locust Ultimate Collection

Massimo Rosi, Alex Nieto

Leviathan Labs, 2025

240 pagine, brossurato, colori – 24,00 €

ISBN: 9791281702196