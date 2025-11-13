Le novità di novembre 2025 di Leviathan Labs

Comunicato stampa

La casa editrice Leviathan Labs presenta ai propri lettori le novità che potranno trovare in fumetteria e sullo shop on line a partire dal mese di novembre 2025.

Si comincia con il terzo volume di Bitter Root, la saga che fonde horror, jazz e demoni interiori. Il team creativo composto da Chuck Brown, David F. Walker e Sanford Greene riporta i lettori nelle strade di Harlem, dove la famiglia Sangerye continua la sua lotta contro le forze oscure che si nutrono dell’odio umano. La serie pluripremiata all’estero con Eisner e Ringo Awards, edita in USA da Image Comics, unisce azione, riflessione sociale e uno stile grafico inconfondibile.



Bitter Root vol. 3 – Eredità

David F. Walker, Sanford Greeen, Chuck Brown

176 pagine, brossurato, colori – 18,00 €

Torna anche il Leviathan Universe a partire dal volume che raccoglie la prima stagione di Iron Ace, un fumetto tra metallo e sangue ispirato al ciclo arturiano, tra atmosfere fantasy, guerra e redenzione.



Iron Ace – Season 1

Massimo Rosi, Giacomo Pilato, Mauro Gulma

204 pagine, brossurato, colori – 18,00 €

E di Iron Ace arriva la seconda stagione, con la pubblicazione del settimo numero della serie. Si apre un nuovo arco narrativo, nel quale tutto è cambiato. Ferite e rivelazioni si intrecciano in questo capitolo d’esordio che spinge ancora più in profondità nell’abisso il prescelto dell’armatura.



Iron Ace #7 – Tutto ciò che ho dato

Massimo Rosi, Giacomo Pilato, Mauro Gulma

40 pagine, spillato, colori – 4,80 €