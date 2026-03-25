Gundam: Shioli Kutsuna nel cast, Jason Clarke lascia il progetto

Deadline informa che l’attrice Shioli Kutsuna è entrata a fare parte del cast di Gundam, l’adattamento live-action dell’omonimo anime giapponese diretto da Jim Mickle, che vedrà protagonisti Sydney Sweeney e Noah Centineo.
Dettagli sul personaggio interpretato dell’attrice non sono stati resi noti e sono coperti da segreto. Lo stesso sito informa, citando alcune fonti, che l’attore Jason Clarke ha invece abbandonato il progetto, dopo essere stato in lizza per un ruolo.
La lavorazione della pellicola inizierà in Australia il mese prossimo.