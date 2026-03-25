Gundam: Shioli Kutsuna nel cast, Jason Clarke lascia il progetto

25 Marzo 2026
di
Novità sul cast dell'adattamento live-action targato Legendary.
Shionikutsuda

Deadline informa che l’attrice Shioli Kutsuna è entrata a fare parte del cast di Gundam, l’adattamento live-action dell’omonimo anime giapponese diretto da Jim Mickle, che vedrà protagonisti Sydney Sweeney e Noah Centineo.

Dettagli sul personaggio interpretato dell’attrice non sono stati resi noti e sono coperti da segreto. Lo stesso sito informa, citando alcune fonti, che l’attore Jason Clarke ha invece abbandonato il progetto, dopo essere stato in lizza per un ruolo.

La lavorazione della pellicola inizierà in Australia il mese prossimo.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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