Ghostbusters: Dan Aykroyd produttore esecutivo serie animata

Nel corso della presentazione dei suoi nuovi progetti al Festival di Annecy, Netflix ha annunciato che l’attore e sceneggiatore Dan Aykroyd è entrato a fare parte del team di produzione della nuova serie animata di Ghostbusters, realizzata da Netflix in collaborazione con Sony Pictures Animation, e annunciata nel 2022.

La piattaforma non ha fornito ulteriori dettagli sulla serie animata, limitandosi a evidenziare che sarà basata sull’amato franchise di Ghostbusters e che debutterà in esclusiva nel 2027.

Aykroyd entra in una squadra che comprende anche Ben Hibon, Elliott Kalan, Jason Reitman, Gil Kenan e Amie Karp. Ricordiamo che, oltre alla serie animata, è in lavorazione anche una pellicola di animazione.