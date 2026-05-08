Ghostbusters: Dan Aykroyd produttore esecutivo serie animata

8 Maggio 2026
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Aggiornamenti sulla serie animata di Netflix e Sony basata sul famoso franchise.
Ghostbusters

Nel corso della presentazione dei suoi nuovi progetti al Festival di Annecy, Netflix ha annunciato che l’attore e sceneggiatore Dan Aykroyd è entrato a fare parte del team di produzione della nuova serie animata di Ghostbusters, realizzata da Netflix in collaborazione con Sony Pictures Animation, e annunciata nel 2022.

La piattaforma non ha fornito ulteriori dettagli sulla serie animata, limitandosi a evidenziare che sarà basata sull’amato franchise di Ghostbusters e che debutterà in esclusiva nel 2027.

Aykroyd entra in una squadra che comprende anche Ben Hibon, Elliott Kalan, Jason Reitman, Gil Kenan e Amie Karp. Ricordiamo che, oltre alla serie animata, è in lavorazione anche una pellicola di animazione.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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