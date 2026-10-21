Le novità Gigaciao a Lucca Comics 2026

Comunicato stampa

Con molti fumetti e svariati ospiti, anche quest’anno Gigaciao sarà presente a Lucca Comics & Games 2026 con novità editoriali, anteprime ed eventi imperdibili. Il pubblico potrà trovare tutto il team Gigaciao con gli autori e le autrici, nel Padiglione Napoleone 2, in Piazza Napoleone.

La prima novità di quest’anno è la nuova collana GigaClassici, la serie di libri illustrati dedicati a grandi classici della letteratura. Tocca a Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie, con le illustrazioni di Quasirosso, aprire la serie: l’autore sarà disponibile per i firmacopie tutti i giorni da giovedì a domenica.

Casa Gigaciao di Daw, un fumetto irriverente sulle avventure dei protagonisti della casa editrice, con variant cover disegnata da Sio, e Il Giro del freddo di Nick, Lorro e Sio di Power Pizza, un ibrido tra fumetto e racconto fotografico, saranno presentati per la prima volta a Lucca Comics & Games.

Insieme a Sio che presenta l’uscita annuale di Evviva che bello! Verde e con Dragor Boh, Fraffrog con il suo Rupert, una rana a scuola, Dado con Dragon Village e Giacomo Keison Bevilacqua con A Panda Piace… scoprire i suoi poteri (sabato 31 ottobre 2026 ci sarà in stand anche Luca Mazzucchelli), molti altri autori e autrici vi aspettano allo stand, come Dr. Pira con Che Divertimenti! con Topo e Papero, Loputyn con Francis, Edizione Decennale, Kendal, con il nuovo peluche e l’album da colorare, Inntale con i primi due volumi di Navigavia.

Oltre allo stand Gigaciao, sarà possibile incontrare gli autori e le autrici in eventi che li vedono protagonisti:

Giovedì 29 ottobre , nell’ormai immancabile incontro 30 strisce in 30 minuti Sio (ore 15, Auditorium San Romano) sfiderà il tempo e la sua creatività accompagnato dalla musica di Fabio Antonelli .

, nell’ormai immancabile incontro 30 strisce in 30 minuti Sio (ore 15, Auditorium San Romano) sfiderà il tempo e la sua creatività accompagnato dalla musica di . Venerdì 30 ottobre Quasirosso dialogherà con Chris Riddel e Paola Barbato in un panel dedicato all’illustrazione: Dal classico al fantastico: quando illustrazione e narrazione reinventano il racconto (ore 15, Fondazione Banca del Monte).

Quasirosso dialogherà con e in un panel dedicato all’illustrazione: Dal classico al fantastico: quando illustrazione e narrazione reinventano il racconto (ore 15, Fondazione Banca del Monte). Sabato 31 ottobre Giacomo Bevilacqua e Luca Mazzucchelli presentano A Panda Piace… scoprire i suoi poteri (ore 16.15 Auditorium San Girolamo).

Giacomo Bevilacqua e Luca Mazzucchelli presentano A Panda Piace… scoprire i suoi poteri (ore 16.15 Auditorium San Girolamo). Domenica 1 novembre dal vivo i due podcast Suona Tipo Bene Live (ore 13.30, Auditorium del Suffragio) con Fabio Antonelli, e Power Pizza Podcast Live (ore 16.30, Auditorium San Romano) con Nick, Lorro e Sio.

Per restare aggiornati su firmacopie ed eventi, seguite tutte le informazioni sulla pagina Instagram di Gigaciao.