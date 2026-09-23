Comunicato stampa

Pubblicato da Gigaciao, arriva un nuovo capitolo per A Panda Piace, l’iconico personaggio nato dalla mente e dalla matita di Giacomo Keison Bevilacqua.

Dopo i successi di A Panda Piace… capirsi e A Panda Piace… la sveglia del lunedì, nei quali l’autore affronta con leggera accuratezza alcuni temi legati alla salute mentale, in A Panda Piace… scoprire i suoi poteri si aggiunge un tassello ulteriore, anche grazie alla collaborazione dello psicologo e divulgatore Luca Mazzucchelli.

Il libro si propone come una guida segreta a fumetti per imparare a conoscersi e scoprire le proprie life skills, cioè abilità utili per la vita. Alternando il racconto a veri e propri esercizi, il volume è il compagno perfetto per muovere i primi passi sul percorso dell’autoconsapevolezza.

“La tecnologia più potente che abbiamo oggi a disposizione non è quella che teniamo tra le mani, fatta di circuiti e di rame. È quella invisibile che vive dentro ogni persona, nel collegamento tra cuore e mente. È la tecnologia che trasforma un’emozione in una scelta, un errore in una lezione, un sogno in un piano. Con A Panda Piace abbiamo voluto che i ragazzi e le ragazze imparassero a usare questa prima di tutte le altre. Perché chiunque ha dentro di sé un potenziale unico che aspetta solo di essere riconosciuto e coltivato, e non esiste investimento più prezioso che aiutarlo a scoprire chi è davvero.” Luca Mazzucchelli

Panda, il personaggio alter ego di Bevilacqua accompagna lettori e lettrici in un percorso alla scoperta di sé e del proprio potenziale, e cerca passo passo di fornire qualche strumento perché questo viaggio risulti piacevole, divertente e utile.

“Quando Luca mi ha proposto questa collaborazione, ho accettato immediatamente! Con A Panda Piace… capirsi mi sono accorto di quanto serva parlare e divulgare il tema della salute mentale e delle emozioni; con A Panda Piace… scoprire i suoi poteri abbiamo portato la pratica dentro la teoria e abbiamo fatto un libro che è più di chi lo legge che nostro, nessuna copia sarà uguale all’altra, perché ogni persona ci metterà dentro la propria unicità e il proprio percorso. Credo sia la prima volta che viene realizzata una cosa del genere in Italia, su questi argomenti” Giacomo Keison Bevilacqua

A Panda Piace… scoprire i suoi poteri sarà disponibile in tutti i canali di vendita a partire dal 25 settembre 2026

A Panda Piace… scoprire i suoi poteri

Giacomo Keison Bevilacqua, Luca Mazzucchelli

Gigaciao, 2026

224 pagine, brossurato con alette, colori – 22,00 €

ISBN: 9791257540296