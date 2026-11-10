Lo Spazio Bianco ospite di Bande Distorte su Radio Onda d’Urto

A pochi giorni dalla chiusura di Lucca Comics & Games, Ettore Gabrielli, direttore editoriale e cofondatore de Lo Spazio Bianco, sarà ospite di Bande Distorte per fare un bilancio del festival.

A seguire interverranno Alessandro Ripane, autore del fumetto metanarrativo Non ho niente da dire, ed Eugenia Erba, autrice di Squame, graphic novel vincitrice del Premio Tuono Pettinato. Entrambi i volumi sono pubblicati da Eris Edizioni.

Bande Distorte è la storica trasmissione sul fumetto di Radio Onda d’Urto. Dal 2006 propone interviste ad autori e curatori editoriali, notizie e approfondimenti su graphic novel, fumetto popolare, festival, mostre ed eventi della nona arte. Sito di Bande Distorte

La puntata va in onda stasera 10 Novembre 2026 alle 22 e può essere ascoltata in diretta sul sito di Radio Onda d’Urto o in FM sulle frequenze indicate su https://www.radiondadurto.org/ascoltaci/.

La puntata sarà disponibile in seguito in podcast su RedCircle.