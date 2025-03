Gallucci presenta “Dov’è Baguette?” di Anne Herbauts

Comunicato stampa

Mentre una ragazzina gioca con la sua consolle portatile, la sua capra finisce nel videogioco insieme agli animali che sono intorno a lei in campagna. Che buffo vedere una capra e una talpa che discutono fra loro di come superare il livello che hanno davanti: scavare un tunnel? Saltare sui funghi? Brucare i denti di leone fino a farsi strada? E che incontri, fra un cannone caricato a pisellini e una spada laser: un albero di Natale armato fino ai denti (era gratis…), mosche a sei zampe, muffin che camminano, un diamante da 30.000 punti. E poi la capra si perde proprio quando la consolle deve fare l’aggiornamento. E ora come se ne esce?

Gallucci, nella sua collana Balloon dedicata al fumetto pubblica Dov’è Baguette? di Anne Herbauts, un fumetto divertente, ambientato in un mondo assurdo tra fantastico e virtuale.

L’autrice

ANNE HERBAUTS è nata a Bruxelles nel 1975. È diplomata all’Accademia di Belle Arti di Bruxelles (ARBA), dove ha studiato Illustrazione e Fumetto. Ha ricevuto il Prix triennal de littérature de jeunesse dal governo del Belgio 2021-2023 e il Prix Baobab, il più prestigioso riconoscimento francese per gli albi illustrati. Con Gallucci ha pubblicato Di che colore è il vento? (2015), Una storia grande come la mano (2018), Sta per piovere (2018), L’albero meraviglioso (2019) e La nuvola dispettosa (2019).

La traduttrice

EMANUELLE CAILLAT, nata a Parigi, insegna francese e traduzione letteraria alla FUSP di Rimini. Collabora con numerose case editrici italiane per le quali ha tradotto diversi autori tra cui Georges Perec, Muriel Barbery, Katherine Pancol, Patrick Modiano. Traduce inoltre fumetti, albi illustrati e romanzi brevi e per Gallucci è coautrice della serie per ragazzi Millo & Cia – Avventure Scout. È stata finalista nel 2005 al Premio Monselice per la traduzione, e finalista nel 2016 e 2018 al Premio Stendhal dell’Institut Français Italia.

Dov’è Baguette?

Anne Herbauts

Traduzione di Emanuelle Caillat

Gallucci Ballon, 2025

92 pagine, cartonato, colori – 18,00 €

ISBN: 9791222109404

In libreria da aprile 2025