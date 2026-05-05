Gallucci Balloon presenta “Occhi di cane” di Alec Trenta

Comunicato stampa

Gallucci Balloon porta in libreria dall’8 maggio 2026 Occhi di cane di Alec Trenta.

Ci sono cose che finiscono senza avvisare, altre di cui siamo noi a decidere

i tempi. Ma dove vanno queste cose, queste storie, dopo la parola fine?

Alec Trenta crede di saperlo. Scava negli archivi familiari, nella memoria

custodita dai racconti dei parenti; intreccia passato e presente, autobiografia e fantasia, momenti scanzonati e preziosi.

Ne scaturisce una narrazione sulle tracce di ciò che finisce e ciò che, da qualche parte, resta. In posti dove non avremmo mai cercato.

Questo è un fumetto che parla di famiglie, di passato e presente. Comincia con la storia d’amore dei nonni, poi racconta della mamma e dei suoi fratelli. Poi nel 2021 Alec – “io” senza nome del libro – si trasferisce da Roma a Urbino, dove scopre le Marche, l’Adriatico, amicizie fondamentali, ma anche che proprio in quelle zone i suoi nonni ci andavano spesso. I

nuovi inizi, a volte, sanno un po’ di ritorni, conferme che si è nel

posto giusto. E con le cose che finiscono, invece, che si fa? Dove vanno

le persone care che non ci sono più, come si fa a tenere tutto dentro? La

risposta è nella imprevedibile e visionaria conclusione del libro.



Occhi di cane

Alec Trenta

Gallucci Balloon, 2026

176 pagine, brossurato, colori

ISBN: 9791222113593

L’autore

Alec Trenta, classe ‘98, nella vita racconta e illustra storie. Romano di

nascita e marchigiano di formazione, ha studiato progettazione grafica e

comunicazione visiva all’ISIA di Urbino. Nel 2022 ha pubblicato il suo

primo fumetto, Barba. Storia di come sono nato due volte (Laterza). Ha

collaborato con La Stampa, Domani, Artribune, Lucy. Sulla cultura

e Scomodo in qualità di autore, fumettista o illustratore. Su Instagram è

@alectrenta.