Gallucci Balloon presenta “Si torna sempre dove si è stati”

Comunicato stampa

Micia ha quasi trent’anni e alle spalle una collezione di relazioni sentimentali capaci di trascinarla in “mondi” sempre diversi,

dallo spazio profondo al Far West. Eppure tutte hanno una caratteristica in comune: non soddisfano mai il suo bisogno di

essere accettata per come è.

Gallucci Balloon porta nelle librerie la graphic novel di esordio di Isotta Santinelli, conosciuta sul web per la sua parodia dissacrante della serie Winx.

Si torna sempre dove si è stati male è un racconto autobiografico in forma di diario a fumetti nel quale la protagonista si immerge in un viaggio tra personaggi e mondi che si rivelano essere la chiave di lettura di ogni sua disavventura amorosa. Un libro tanto divertente quanto coinvolgente nel disegno e nella scrittura, con il quale Isotta Santinelli parla con spontaneità e sincerità di una intera generazione e cerca di rispondere a una domanda cruciale e universale: impareremo mai la lezione, o continueremo a commettere sempre gli stessi errori?

L’AUTRICE

Isotta Santinelli (Modena, 1997) è fumettista e illustratrice. Dal 2022 dirige Slowcomix, associazione culturale che autoproduce

fumetti umoristici. Grazie alle sue parodie delle Winx è diventata un fenomeno del web, tanto da attirare l’interesse dello studio di animazione e casa di produzione del team di fate, Rainbow, con cui ha iniziato a collaborare nel 2025. Si torna sempre dove si è stati male è il suo primo libro per il grande pubblico.

Si torna sempre dove si è stati male

Isotta Santinelli

Gallucci Balloon, 2025

92 pagine, brossurato, colori – 16,50 €