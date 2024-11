Gallucci Balloon presenta “Monsieur Il Gatto” di Geluck

Comunicato stampa

Nel mondo francofono le vignette di Monsieur Il Gatto (Le Chat) sono una vera e propria istituzione.

Pubblicate per la prima volta nel 1983 sul quotidiano belga Le Soir, hanno avuto un successo immediato e duraturo anche e soprattutto in Francia, dove di recente Il Gatto è stato omaggiato con un’esposizione di venti statue monumentali sugli Champs-Elyséès parigini. Con una traduzione accurata di tavole e strisce selezionate in accordo con l’autore, tra le migliori e le più recenti, l’umorismo di Philippe Geluck saprà divertire e far riflettere anche i lettori italiani in questa nuova pubblicazione Gallucci Balloon.

Con la finezza del felino e l’ironia graffiante del comico, Monsieur Il Gatto dice sempre la verità. Soprattutto se è scomoda e parla degli altri. Cioè di noi. Il personaggio creato da Geluck, vincitore di numerosissimi premi, è un protagonista della satira d’Oltralpe, che prende in giro con intelligenza vizi e virtù della società contemporanea.

L’autore