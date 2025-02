Gallucci Balloon presenta “La forza degli eroi” di David Sala

Comunicato stampa

Gallucci, nella sua collana Balloon dedicata al fumetto, presenta La forza degli eroi dell’autore francese David Sala.

L’autore chiama a raccolta i ricordi dell’infanzia per ricostruire la storia autentica di due eroi della guerra e della Resistenza: i suoi nonni. Antonio, sopravvissuto alla guerra civile spagnola e a quattro anni di deportazione a Mauthausen, e Josep, rifugiatosi in Francia prima di unirsi ai partigiani, più volte sfuggito ai nazisti in modo rocambolesco.

Con un caratteristico tratto onirico e un uso del colore spiazzante e ipnotico, l’autore rievoca i racconti degli adulti origliati dalla cameretta, descrive le foto ritrovate per caso, ci mostra il ritratto del giovane Antonio dipinto nel campo di concentramento, con lo sguardo smarrito, di una tristezza infinita: l’unica vera testimonianza della permanenza del nonno all’inferno. E, insieme, ricuce l’eredità morale dei perseguitati con le vite delle generazioni successive in un affresco nel quale ogni ricordo è una finestra sull’abisso, un passo doloroso ma necessario del viaggio universale alla ricerca delle radici.

La forza degli eroi

David Sala

Traduzione di Cinzia Poli

Gallucci Balloon, 2025

176 pagine, cartonato, colori – 24,00

ISBN: 9791222106090

Disponibile dal 21 febbraio 2025

L’autore

David Sala è nato nel 1973 a Lione. Nel 2000 pubblica la sua prima serie a fumetti e da allora continua ad alternare la realiz­zazione di graphic novel e l’illustrazione di libri per bambini, tra cui La Furia di Banshee, Fenrìs, Il canto della Felicità, Lo scrigno incantato, LaBella e la Bestia e la graphic novel Il giocatore di scacchi, tutti pubblicati in Italia da Gallucci.