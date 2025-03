Gallucci Balloon a Book Pride 2025

Comunicato stampa

Dal 21 al 23 marzo 2025 si terrà la nuova edizione del Book Pride, la Fiera Internazionale dell’editoria indipendente, presso gli spazi del Superstudio Maxi di Milano.

Gallucci Balloon sarà presente con due novità a fumetti, accompagnate da altrettanti eventi di presentazione:

Sabato 22 marzo ore 11:30 – Sala Tokyo

Roberto D’Agnano presenta Bermuda

Al centro del Triangolo delle Bermuda c’è un’isola abitata da mutanti e folli creature. Vive lì anche Mitja l’umano, che con il suo gruppo di strani amici conduce un’esistenza tutto sommato tranquilla. Una notte, però, una piccola navicella si schianta sulla spiaggia, e Mitja fa la conoscenza dell’essere che gli cambierà la vita: un dio. Un tipo strano, a dire il vero, ma amichevole. È proprio grazie a lui che Mitja riesce a farsi amare dai mutanti dell’isola, finché una notte il villaggio viene svegliato dalle fiamme, e allora tutto cambia per sempre.

Bermuda è una storia YA che parla anche ai più piccoli: un racconto che, sotto la sabbia delle sue spiagge, vuole parlare di diversità e di quanto sia difficile trovare il proprio posto nel mondo.

64 pagine, cartonato, colori – 14,50 €

ISBN: 9791222108568

L’AUTORE

ROBERTO D’AGNANO, classe ’97, è un fumettista, illustratore e animatore. Nel 2014 inizia ad autoprodurre i suoi primi lavori e nel 2018 ha pubblicato Trapkid. Nel 2021 ha iniziato a fare i cartoni animati con Studio Fortissimi, di sua fondazione, e nel 2022 i videogiochi con Studio Pizza. Insegna illustrazione per animazione allo IED di Torino.

Domenica 23 marzo ore 11:30 – Sala Tokyo

Lorenzo Mò presenta i due volumi Gabotteo e Palloncino. La notte della nuvola vivente e Gabotteo e Palloncino contro il temibile professor Hamburger

Una nuvolona vivente sta seminando il panico per le strade della città. Nessuno sa da dove sia arrivata, ma tutti ne hanno paura. Nonostante voglia solamente trovarsi degli amici e fare merenda con pane e marmellata, la nuvola non può avvicinarsi a nessuno perché brucia ogni cosa che viene a contatto con lei. Gabotteo e Palloncino decidono di aiutare la misteriosa nube vivente e di scoprire qualcosa in più del suo passato. Comincia così la nuova avventura del duo di giocattoli più pazzo della città!

48 pagine, cartonato, colori – 16,50 €

ISBN: 9791222108582

L’AUTORE

LORENZO MO’, classe 1988, è uno dei più interessanti nomi del panorama fumettistico attuale. Autore di due libri di culto, Dogmadrome e Omnilith (vincitore del Premio Boscarato al Treviso Comic Book Festival, come miglior autore completo), ha collaborato, tra i tanti, con Lupo Alberto, LOKZine, Lucha Libre e Linus. Gabotteo e Palloncino contro il Temibile Professor Hamburger, il primo volume di questa serie, ha vinto il premio Boscarato – sezione Miglior fumetto per un pubblico giovane del Treviso Comic Book Festival del 2024.