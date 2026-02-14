Fuori dalle nuvole: Fumetti LGBTQIA+ nelle biblioteche

Comunicato stampa

“Fuori” come fare coming out, uscire allo scoperto, e come il titolo della più famosa rivista dedicata alla liberazione sessuale in Italia.

“Nuvole”, proprio come quelle dei fumetti.

Da gennaio a marzo le storie dei fumetti escono dalle pagine stampate per andare a toccare temi di scottante attualità e profonda appartenenza: il diritto di amare, il diritto di essere se stessi e se stesse, il diritto di riconoscersi e di essere riconosciuti da parte chi ci circonda, dalla società e dalla politica.

Insieme a Flavia Biondi e Giulio Macaione, Ticcy, Massimiliano De Giovanni, Samuel Spano, Nova e Matteo Grilli andiamo alla scoperta del modo in cui i fumetti italiani raccontano oggi i grandi temi della comunità LGBTQIA+: il riconoscimento e l’amore, la famiglia, l’identità e i diritti.

Modera gli incontri Giò Di Meglio, nella squadra che organizza il festival di fumetti autoprodotti Bricòla.

Gli appuntamenti:

Flavia Biondi & Giulio Macaione

31 gennaio, ore 16

Biblioteca Sormani

Ticcy

14 febbraio, ore 16

Biblioteca Villapizzone

Massimiliano De Giovanni

28 febbraio, ore 16

Biblioteca Calvairate

Samuel Spano, Nova, & Matteo Grilli

14 marzo, ore 16

Biblioteca Zara

Info: milano.biblioteche.it/news/fuori-dalle-nuvole/