Bao publishing presenta: “Tutte le volte che sono diventato grande”

Comunicato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare il nuovo graphic novel di Giulio Macaione: Tutte le volte che sono diventato grande.

Dopo il successo di Scirocco, Macaione torna in libreria con una storia (quasi) autobiografica in cui racconta gli anni che l’hanno portato a essere chi è ora.

In una Palermo anni Novanta, Lucio si ritrova fin da piccolo con molte più responsabilità rispetto ai suoi compagni: la madre sull’orlo di un esaurimento nervoso lo tratta come un adulto e intanto attorno a lui il mondo lo porta a ragionare su di sé, sulla propria sessualità e sulle cose che vorrebbe fare davvero.

In un racconto lungo un’intera adolescenza, Lucio si ritrova da solo a mettere insieme i pezzi della sua vita e a domandarsi se sarà più difficile dire ai suoi genitori – ciascuno a modo proprio, chiusi in se stessi – che vuole iscriversi all’Istituto d’arte per fare fumetti, o che ha capito di essere gay, mentre tutto quello che vorrebbe fare è stare chiuso nella sua cameretta a disegnare Sailor Moon!

Una storia sincera, disegnata con uno stile che è un perfetto ponte tra il fumetto italiano e il manga.

Giulio Macaione

Tutte le volte che sono diventato grande

Numero pagine: 240, bianco e nero, 15×21 brossurato

Prezzo: 21,00 euro

Uscita: maggio 2025

ISBN: 9-791-25621-138-8

Per un anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

Giulio Macaione (nato a Catania nel 1983) è cresciuto a Palermo ma vive a Bologna.

Ha collaborato con Case editrici come Kappa Edizioni, DC Comics, Sergio Bonelli Editore e Les Humanoïdes Associés. Con BAO Publishing ha pubblicato Basilicò (2016), Stella di mare (2018) e Scirocco (2021), vincitore del torneo letterario di Robinson de La Repubblica come miglior graphic novel italiano del 2021. Per la Casa editrice americana BOOM! Studios ha pubblicato nel 2018 il graphic novel Alice: from dream to dream, nominato tra i Best Books for Teens di quell’anno dalla New York Public Library e tradotto in Italia nel 2019 da BAO Publishing con il titolo Alice di sogno in sogno. Nel 2020 esce per Panini Comics il romanzo grafico in due volumi F***ing Sakura, riedito in volume unico nel 2023. I suoi libri sono tradotti in diversi Paesi. Insegna alla Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia.