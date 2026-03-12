SBE pubblica una trilogia a fumetti ispirata alla vita di Vasco Rossi

Comunicato stampa

Dopo la collaborazione su Dylan Dog, una trilogia di storie dal titolo Sally, Albachiara e Jenny, Sergio Bonelli Editore torna a lavorare insieme a VASCO ROSSI.

Arriverà infatti in libreria e fumetteria a partire dal 19 maggio 2026 VASCO – LA RABBIA GIOVANE, prima uscita del nuovo progetto editoriale VASCO. UNA FAVOLA LUNGA UNA VITA, dedicato al rocker di Zocca.

Il progetto si articola in tre volumi a colori (il secondo in uscita a luglio e il terzo nell’autunno 2026), ciascuno di cento pagine, che ripercorrono la vita e la carriera di Vasco attraverso la narrazione a fumetti.

I testi sono firmati da Barbara Baraldi, curatrice e sceneggiatrice di Dylan Dog e già autrice di Dylan Dog: Jenny (ispirato alla omonima canzone di Vasco Rossi), mentre i disegni sono affidati a Sergio Gerasi e Flavia Biondi.

A completare ogni volume, una sezione di pagine extra arricchisce il racconto con materiali d’archivio, scritti autografi e immagini storiche, che permette al lettore di ampliare il proprio sguardo sul percorso artistico e umano del cantante.

Vasco – La rabbia giovane

Barbara Baraldi, Sergio Gerasi, Flavia Biondi

Sergio Bonelli Editore, 2026

112 pagine, cartonato, colori – 23,00 €