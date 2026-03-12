SBE pubblica una trilogia a fumetti ispirata alla vita di Vasco Rossi

12 Marzo 2026
di
Dal 19 maggio 2026 arriva in libreria e fumetteria il primo di tre volumi dedicati a uno dei più famosi cantanti italiani.
PREVIEW 125.indd

Comunicato stampa

PREVIEW 125.inddDopo la collaborazione su Dylan Dog, una trilogia di storie dal titolo Sally, Albachiara e Jenny, Sergio Bonelli Editore torna a lavorare insieme a VASCO ROSSI.

Arriverà infatti in libreria e fumetteria a partire dal 19 maggio 2026 VASCO – LA RABBIA GIOVANE, prima uscita del nuovo progetto editoriale VASCO. UNA FAVOLA LUNGA UNA VITA, dedicato al rocker di Zocca.

Il progetto si articola in tre volumi a colori (il secondo in uscita a luglio e il terzo nell’autunno 2026), ciascuno di cento pagine, che ripercorrono la vita e la carriera di Vasco attraverso la narrazione a fumetti.
I testi sono firmati da Barbara Baraldi, curatrice e sceneggiatrice di Dylan Dog e già autrice di Dylan Dog: Jenny (ispirato alla omonima canzone di Vasco Rossi), mentre i disegni sono affidati a Sergio Gerasi e Flavia Biondi.

A completare ogni volume, una sezione di pagine extra arricchisce il racconto con materiali d’archivio, scritti autografi e immagini storiche, che permette al lettore di ampliare il proprio sguardo sul percorso artistico e umano del cantante.

Vasco – La rabbia giovane
Barbara Baraldi, Sergio Gerasi, Flavia Biondi
Sergio Bonelli Editore, 2026
112 pagine, cartonato, colori – 23,00 €

Vasco

la redazione

la redazione

Rivista amatoriale online di informazione, critica, approfondimento e divulgazione sul fumetto.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

[pps_post_list_box layout=”pps_post_list_box_359341″]

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli