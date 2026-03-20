Fumetto e solidarietà al Genoa Pesto World Championship

Comunicato stampa

In occasione del Genoa Pesto World Championship, in programma il 21 marzo a Palazzo Ducale, la Genoa Comics Academy organizza la #DisegnatadiPiazza, un grande laboratorio creativo che porterà fumettisti, illustratori e calligrafi tra i più autorevoli insieme agli allievi e alle gemme della scena italiana a disegnare dal vivo davanti al pubblico.

La Genoa Comics Academy, scuola e associazione culturale con sede nel centro storico di Genova in via Luccoli 26/2, promuove da anni il linguaggio del fumetto e dell’illustrazione attraverso attività formative, incontri con autori e iniziative culturali che mettono in dialogo arte e territorio.

Durante la giornata della #DisegnatadiPiazza, gli artisti ospiti realizzeranno una tavola originale ciascuno, creata dal vivo davanti al pubblico. L’iniziativa permetterà ai visitatori di osservare da vicino il processo creativo di illustratori, fumettisti e calligrafi, trasformando l’evento in uno spazio di incontro diretto tra autori e cittadini.

Le tavole realizzate nel corso della giornata saranno protagoniste, in

serata, di un’asta di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto a Libera

Genova, presidio territoriale della rete fondata da Don Luigi Ciotti

impegnata nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della

legalità.



A condurre l’asta sarà Andrea Bruzzone, attore e autore noto anche

come membro del collettivo satirico genovese Li Evito Male, che

accompagnerà il pubblico in una serata all’insegna della creatività e della

solidarietà.

La #DisegnatadiPiazza si inserisce nel programma culturale del Genoa

Pesto World Championship, evento internazionale dedicato alla tradizione

del pesto genovese al mortaio che riunisce concorrenti e visitatori da tutto il

mondo nel cuore della città.

Con questa iniziativa, la Genoa Comics Academy conferma il proprio

impegno nel valorizzare il fumetto e l’illustrazione come strumenti di

partecipazione culturale, capaci di unire arte, comunità e impegno sociale.