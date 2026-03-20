Fumetto e solidarietà al Genoa Pesto World Championship

20 Marzo 2026
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Il Campionato mondiale del pesto incontra la nona arte con la Disegnatadipiazza organizzata dalla Genoa Comics Academy
Disegnatadipiazza

Comunicato stampa

In occasione del Genoa Pesto World Championship, in programma il 21 marzo a Palazzo Ducale, la Genoa Comics Academy organizza la #DisegnatadiPiazza, un grande laboratorio creativo che porterà fumettisti, illustratori e calligrafi tra i più autorevoli insieme agli allievi e alle gemme della scena italiana a disegnare dal vivo davanti al pubblico.
La Genoa Comics Academy, scuola e associazione culturale con sede nel centro storico di Genova in via Luccoli 26/2, promuove da anni il linguaggio del fumetto e dell’illustrazione attraverso attività formative, incontri con autori e iniziative culturali che mettono in dialogo arte e territorio.
Durante la giornata della #DisegnatadiPiazza, gli artisti ospiti realizzeranno una tavola originale ciascuno, creata dal vivo davanti al pubblico. L’iniziativa permetterà ai visitatori di osservare da vicino il processo creativo di illustratori, fumettisti e calligrafi, trasformando l’evento in uno spazio di incontro diretto tra autori e cittadini.
Le tavole realizzate nel corso della giornata saranno protagoniste, in
serata, di un’asta di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto a Libera
Genova, presidio territoriale della rete fondata da Don Luigi Ciotti
impegnata nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della
legalità.

A condurre l’asta sarà Andrea Bruzzone, attore e autore noto anche
come membro del collettivo satirico genovese Li Evito Male, che
accompagnerà il pubblico in una serata all’insegna della creatività e della
solidarietà.
La #DisegnatadiPiazza si inserisce nel programma culturale del Genoa
Pesto World Championship, evento internazionale dedicato alla tradizione
del pesto genovese al mortaio che riunisce concorrenti e visitatori da tutto il
mondo nel cuore della città.
Con questa iniziativa, la Genoa Comics Academy conferma il proprio
impegno nel valorizzare il fumetto e l’illustrazione come strumenti di
partecipazione culturale, capaci di unire arte, comunità e impegno sociale.

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