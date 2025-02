Fantastic Four: Ebon Moss-Bachrach parla della Cosa e della motion-capture

Apparso come ospite da Jimmy Kimmel, l’attore Ebon Moss-Bachrach ha avuto modo di parlare di Fantastic Four: First Steps, dove interpreta il ruolo di Ben Girrm/La Cosa, rivelando di aver visto un bozzetto rudimentale di come apparirà il suo personaggio.

Ho visto un rendering molto grezzo perché ci vuole un po’ di tempo per costruire questa roba – ha spiegato – Hanno così tanti animatori che ci lavorano. Indosso queste tute per la motion capture, due telecamere proprio qui, quindi catturano assolutamente tutto, ogni sfumatura, ogni espressione, ogni pensiero nei miei occhi.

L’attore ha anche rivelato di aver ricevuto aiuto da un esperto della motion capture durante le riprese, ovvero il collega Andy Serkis..

Andy Serkis, che è una specie di padrino della motion capture, ha questa compagnia chiamata The Imaginarium, che si trova ai Pinewood Studio dove abbiamo girato Fantastic Four, ed è stato molto generoso.

Inoltre, ha anche rivelato di aver detto la famosa frase ad effetto del personaggio “E’ tempo di distruzione” durante le riprese, ma non è sicuro se sarà o meno inserita nella pellicola. Durante l’intervista, Kimmel ha chiesto a Moss-Bachrach se Robert Downey Jr. fosse presente sul set, dopo che si è vociferato che il Dottor Destino sarebbe apparso a un certo punto.