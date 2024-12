Fandango libri ha acquisito “La Revue Dessinée Italia”

Comunicato stampa

Fandango Libri annuncia l’acquisizione della rivista La Revue Dessinée Italia che dal numero di dicembre 2024 adotterà il nuovo titolo di La Revue. Un cambiamento che segna l’inizio di un nuovo capitolo, pur rimanendo fedele alle radici di un progetto che ha saputo coniugare giornalismo e fumetti con un linguaggio innovativo e incisivo.

Nata nel 2021 dall’iniziativa dell’art director Massimo Colella, dei fumettisti Lorenzo Palloni e Alessio Ravazzani e del giornalista Andrea Coccia con la fondazione della società LRDI Srl, La Revue si è ispirata alla francese La Revue Dessinée (Casterman) per proporre inchieste giornalistiche attraverso la nona arte, il fumetto.

Il progetto ha ricevuto il premio Gran Guinigi per la migliore iniziativa editoriale al festival Lucca Comics & Games 2022, il premio Coco per la miglior rivista a Etna Comics 2024, il premio dell’innovazione al festival InnovaComix 2024 di Lugano e i premi Boscarato 2022, 2023 e 2024 per la miglior copertina al Treviso Comic Book Festival.

I temi affrontati e declinati in storie a fumetti rispondono a un unico imperativo: informare, spiegare, mostrare, indagare con un punto di vista critico argomenti d’interesse generale, inclusi quelli che spesso non trovano spazio nei media tradizionali.

“Il fumetto è forse fra i linguaggi narrativi più innovativi e rivoluzionari. Sia nel cinema sia nell’editoria, per Fandango rappresenta uno strumento incredibile. La Revueha l’ambizione di arricchire il nostro progetto culturale e valorizzare al meglio il potere di ricostruire storie, universi e nuovi mondi”: così Domenico Procacci, produttore, distributore e editore.

Per Massimo Colella, direttore generale de La Revue, l’acquisizione è motivo di grande soddisfazione: “È la dimostrazione che in questi anni abbiamo lavorato bene e siamo convinti che insieme riusciremo a creare sinergie ed opportunità che ci permetteranno di raggiungere un pubblico ancora più vasto, desideroso d’informazione e di fumetti di qualità”.

“Siamo molto orgogliosi di accogliere La Revue nella famiglia Fandango” ha dichiarato Tiziana Triana, direttrice editoriale di Fandango Libri. “In un momento storico in cui il mondo cambia rapidamente, crediamo che forme d’ibridazione dei linguaggi consentano di raccontare e comprendere le complessità del nostro tempo”.

LA REVUE – DICEMBRE 2024

AA.VV.

Fandango Libri, dicembre 2024

192 pagine, brossurato, colori – 20,00 €

Tra le inchieste di questo numero, FAST FASHION con Questi jeans sono acqua (Arianna Poletti – Federico Attardo) e SORVEGLIANZA con Sotto controllo (Alberto Puliafito – Fulvio Nebbia – Isabella Tiveron), SESSUALITÀ con My Disability, My Choice (Lorenzo Di Stasi – Michele Calamaio – Ariel Vittori) e FEMMINISMO con Le streghe son tornate (Alessia Dulbecco – Shannice Alogaga).