«EVO, SECONDO TE PERCHÉ QUELLO CHE È IN ALTO NON VUOLE CHE MANGIAMO I FRUTTI DI QUEST’ALBERO? PERCHÉ È UNO STRONZO, ADAMA.»

Eris Edizioni annuncia l’uscita del primo fumetto del 2025: Eden 1.0 di AkaB. Non sarebbe stato possibile senza la fiducia e la complicità di Associazione AkaB, che tiene vivo e in dialogo con il presente il lavoro di uno degli artisti e fumettisti imprescindibili degli ultimi trent’anni.

Adama e Evo vivono nell’Eden 1.0, sono i primi due prima dei primi due, i primissimi due, la versione di prova, quella da perfezionare. Intorno a loro: il nulla e un albero di melograno. La coppia esplora dilemmi esistenziali mentre cerca risposte a domande pragmatiche, perché hanno una lingua che sa dire tutte le parole del mondo ma non hanno le braccia? Adama ha fiducia e positività, Evo è un caustico pessimista, entrambi sono sempre totalmente sinceri. Intanto “Quello di Sopra” e “Quello di sotto” giocano a scacchi con i loro “cosetti”.

84 pagine – 10,5×15,00 cm

Bianco e nero – Brossurato

6,00 €

ISBN: 9791280495846

Uscita 28 Febbraio 2025

Opera sintetica e circolare, cinismo esilarante, stile grafico minimale, il tratto spietato di AkaB si fa essenziale per portarci al cuore della narrazione: Eden in ebraico significa recinto, e forse questo è il nocciolo della dualità, della coppia, dell’amore e dell’odio, del bene e del male, del sopra e del sotto.

“Ho preso dei fogli e ho iniziato a disegnare la noiosa vita di questi due cosini che blaterano nel nulla.” – AkaB

Autoproduzione uscita nel 2012 in una tiratura di 100 copie, Eden 1.0 entra ora a fare parte della nostra nuova collana di fumetto breve Gatti Sciolti – Fumetti senza peli sulla lingua. Una collana dal prezzo accessibile per tutte le tasche, in modo che chiunque possa esplorare stili, immaginari e sperimentazioni del fumetto indipendente.

Akab

AkaB, notte in lingua maya (1976 – 2019) è stato fumettista, regista e pittore, nonché uno dei più attivi agitatori del fumetto indipendente e underground. Ha contribuito a formare alcuni dei progetti collettivi più

rilevanti del fumetto italiano (Shok Studio, Dummy) e come autore unico ha pubblicato con le principali case editrici italiane (Logos, GRRRZetic, Mondadori, Sergio Bonelli Editore). Nel 2017 dà vita insieme ad altri autori a Progetto Stigma, che diventa costola editoriale di Eris Edizioni. Con Progetto Stigma ha pubblicato come sceneggiatore “Rubens” (con Pablo Cammello e Spugna) e “Iron Kobra” (con Officina Infernale), mentre nel 2020, dopo una lunga gestazione, è uscito il suo graphic novel “Le mani di Z”. Ha vinto diversi premi e riconoscimenti, nel 2020 gli è stato assegnato postumo il premio Guinigi come Gran Maestro del Fumetto.