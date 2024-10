Edizioni Sonda presenta “Umani! L’evoluzione spiegata bene”

Comunicato stampa

Tali è un ragazzino curioso che ha in mente un regalo speciale per il compleanno della nonna: una festa a sorpresa con tutti i suoi parenti, ma proprio tutti!

È così che, grazie al suo medaglione iper tecnologico, Tali parte per un avventuroso viaggio nel tempo alla scoperta dei nostri antenati, dai primi ominidi all’uomo di Neanderthal. E chi l’avrebbe detto che gli uomini dell’età della pietra fossero così simpatici? Tali scoprirà che, proprio come noi, ciascuno dei nostri antenati ha le proprie passioni e il proprio carattere: chi è un ottimo cuoco, chi ha il senso della moda, chi intaglia e chi dipinge… di certo non ci si annoiava nella preistoria!

Edizioni Sonda pubblica Umani! L’evoluzione spiegata bene di Bea Davies, Michael Stang e Susan Schädlich, con introduzione e conclusione disegnate da Jacopo Sacquegno, un’opera a fumetti con tanti schemi, disegni e box di approfondimento sulla biologia, la genetica e l’archeologia a portata dei giovani lettori, per svelare i dietro le quinte dell’evoluzione.

Gli autori

Bea Davies è nata in Italia nel 1990, vive a Berlino dal 2012 e lavora come illustratrice e fumettista freelance. Ha iniziato la sua formazione artistica alla School of Visual Arts di New York nel 2010 e proseguito gli studi a Berlino presso la Kunsthochschule Weißensee. Il suo primo libro per bambini, Lo chiamavano formica, ha ottenuto il premio I più bei libri tedeschi nel 2022 ed è stato selezionato per i White Ravens.

Michael Stang è un giornalista scientifico con una formazione in antropologia e paleontologia. Viaggia regolarmente in molti Paesi e racconta le ricerche sull’evoluzione dell’uomo. Vive e lavora a Colonia.

Susan Schädlich è veterinaria e giornalista scientifica. I suoi libri di divulgazione per bambini e ragazzi su temi scientifici e sociali sono stati tradotti in diverse lingue. Vive a Francoforte sul Meno.