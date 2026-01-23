Sonda presenta “Il club degli ansiosi”

Comunicato stampa

In un mondo sempre più frenetico e pieno di pressioni, l’ansia è un’esperienza comune che può trasformare anche le giornate più semplici in momenti di fatica e preoccupazione. Il club degli ansiosi offre un approccio originale per comprenderla, accettarla e imparare a gestirla, trasformando la difficoltà in un’occasione di crescita.

Attraverso il linguaggio del fumetto, il libro guida il lettore alla scoperta dei meccanismi dell’ansia e degli strumenti concreti per affrontarla nella vita di tutti i giorni. Piccoli esercizi, strategie pratiche e consigli psicologici diventano risorse accessibili per allenare la resilienza emotiva, ridurre lo stress e ritrovare un senso di controllo.

Raccontando storie di persone che affrontano l’ansia in modi diversi, il volume crea un percorso empatico in cui riconoscersi e sentirsi meno soli.

Pensato per ragazzi, giovani adulti, insegnanti, educatori e genitori,

questo libro è un compagno prezioso per sviluppare consapevolezza, prendersi cura del proprio benessere emotivo e costruire relazioni più serene con se stessi e con gli altri.

Dopo Il bicchiere mezzo pieno, Il club degli ansiosi di Frédéric Fanget (medico psichiatra che insegna all’università di Lione) e Catherine Meyer, con illustrazioni di Pauline Aubryè, il secondo volume della collana LiberaMente di Edizioni Sonda.

Proprio come possiamo prevenire malesseri e malattie del corpo, così possiamo anche sviluppare risorse e strategie per evitare di ammalarci psicologicamente. È lo scopo di questa collana di guide a fumetti, incentrata sulla vita, la felicità, la resilienza e l’equilibrio emotivo.

Il club degli ansiosi

Frédéric Fanget, Catherine Meyer, Pauline Aubryè

Edizioni Sonda, 2026

128 pagine, brossurato, colori – 18,00 €

ISBN: 9788872242841

Disponibile in libreria dal 23 gennaio 2026