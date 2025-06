Comunicato stampa

Quattro ex compagni di scuola si rincontrano dopo anni a una festa di matrimonio e iniziano a confrontarsi su un tema universale: che cos’è la felicità?

Pietro è convinto che stia nel successo professionale ed economico, Damiano nella capacità di accontentarsi, mentre Sonia la considera una semplice illusione. Sarà Rebecca, la psicologa del gruppo, ad aiutarli a vedere le cose in modo diverso: la felicità si può imparare. Come? Allenandosi ogni giorno con strumenti semplici come la gratitudine, il perdono, le emozioni positive e imparando a riconoscere quei pensieri che ci fanno vedere tutto storto.

In un mondo pieno di problemi e cambiamenti, questa guida a fumetti ti mostra come prenderti cura della tua salute mentale e

vivere con più serenità e fiducia.

Edizioni Sonda presenta Il bicchiere mezzo pieno – di Rebecca Shankland, Jean Francois Marmion e Aude Massot, il primo volume della collana LiberaMente. Proprio come possiamo prevenire malesseri e malattie del corpo, così possiamo anche sviluppare risorse e strategie per evitare di ammalarci psicologicamente.

È lo scopo di questa collana di guide a fumetti, incentrata sulla vita, la felicità, la resilienza e l’equilibrio emotivo.

Il bicchiere mezzo pieno

Rebecca Shankland, Jean Francois Marmion, Aude Massot

Traduzione di Daniela Di Lisio

Edizioni Sonda. 2025

136 pagine, brossurato, colori – 18,00 €

ISBN: 9788872242612