Le novità SBE in libreria

Comunicato stampa

A fine agosto 2026 SBE ha portato in Italia il fumetto francese SHERLOCK HOLMES E I MISTERI DI LONDRA 1. L’ANNEGATA DEL TAMIGI.

Scritto da Jean-Pierre Pécau, illustrato da Michel Suro e colorato da Scarlett, con la traduzione dal francese di Giovanni Zucca, il volume propone una nuova indagine condotta dal celebre detective nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle.

Londra, 1894. Il corpo senza vita di una bambina riaffiora dalle viscide rive del Tamigi, il volto coperto da una strana e inquietante maschera di legno. I primi indizi fanno pensare che la povera sventurata sia stata la vittima di un macabro rituale. Quando il caso arriva a Baker Street, per Sherlock Holmes e il fedele dottor Watson è l’inizio di un’indagine che li conduce dapprima fino a Parigi, sulle tracce di Félix Fénéon, giornalista ed esperto di maschere africane, per poi ritornare a Londra e ricorrere all’insolito aiuto di un gruppo di anarchici, rifugiati politici e ladri: saranno gli occhi e le orecchie del grande detective, sulle tracce dell’assassino.

Sherlock Holmes e i misteri di Londra vol. 1 – L’annegata del Tamigi

Jean-Pierre Pécau, Michel Suro, Scarlett

Traduzione di Giovanni Zucca

SBE, 2026

56 pagine, cartonato, colori – 19,00 €

ISBN: 9791256292516

Dal 4 settembre 2026 arriva in libreria un volume che raccoglie due storie di Dylan Dog disegnate da Carlo Ambrosini su sceneggiature di Tiziano Sclavi. Angoscia e Margherite sono per la prima volta raccolte in DYLAN DOG. ANGOSCIA, volume della collana Graphic Novel che rende omaggio ai più grandi artisti che hanno interpretato l’Indagatore dell’Incubo.

Il volume, oltre alle due storie, è arricchito dalla postfazione a cura di Franco Busatta Carlo e Tiziano (+Enea).

Dylan Dog – Angoscia

Tiziano Sclavi, Carlo Ambrosini

SBE, 2026

112 pagine, cartonato, bianco e nero – 23,00 €

ISBN: 9791256292509