Rob Liefeld guarda sempre più a Hollywood

3 Settembre 2026
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Il disegnatore firma contratto con agenzia di management.
Robliefeld

The Hollywood Reporter informa che Rob Liefeld ha firmato un contratto con Range Media Partners, società di management specializzata nella costruzione di brand.

Lifeled aveva lasciato la sua precedente agenzia, Verve, all’inizio di quest’anno.

Sono entusiasta di collaborare con il team di Range. Ho dedicato decenni alla creazione di personaggi e mondi e non vedo l’ora di raggiungere un nuovo pubblico e nuove strade per queste proprietà, continuando a sviluppare ciò che abbiamo creato – ha dichiarato Liefeld in un comunicato.

Negli ultimi anni, Liefeld ha visto alzarsi nettamente i suoi profitti grazie alle pellicola basate sui suoi personaggi. Nel 2024, la Warner Bros. ha acquisito i diritti di Avengelyne per farne un film che dovrebbe vedere protagonista l’attrice Margot Robbie con alla regia Olivia Wilde, al momento molto richiesta dagli studios dopo l’ottima accoglienza avuta anche dal suo ultimo film, The Invite. Il progetto è comunque ancora in fase di sviluppo.

L’accordo tra Range e Liefeld si propone di aiutare quest’ultimo a persguire più opportunità di pubblicazione, nonchè di sviluppare properties cinematografiche e televisive, e anche nel settore dei videogiochi.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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