Rob Liefeld guarda sempre più a Hollywood

The Hollywood Reporter informa che Rob Liefeld ha firmato un contratto con Range Media Partners, società di management specializzata nella costruzione di brand.

Lifeled aveva lasciato la sua precedente agenzia, Verve, all’inizio di quest’anno.

Sono entusiasta di collaborare con il team di Range. Ho dedicato decenni alla creazione di personaggi e mondi e non vedo l’ora di raggiungere un nuovo pubblico e nuove strade per queste proprietà, continuando a sviluppare ciò che abbiamo creato – ha dichiarato Liefeld in un comunicato.

Negli ultimi anni, Liefeld ha visto alzarsi nettamente i suoi profitti grazie alle pellicola basate sui suoi personaggi. Nel 2024, la Warner Bros. ha acquisito i diritti di Avengelyne per farne un film che dovrebbe vedere protagonista l’attrice Margot Robbie con alla regia Olivia Wilde, al momento molto richiesta dagli studios dopo l’ottima accoglienza avuta anche dal suo ultimo film, The Invite. Il progetto è comunque ancora in fase di sviluppo.

L’accordo tra Range e Liefeld si propone di aiutare quest’ultimo a persguire più opportunità di pubblicazione, nonchè di sviluppare properties cinematografiche e televisive, e anche nel settore dei videogiochi.